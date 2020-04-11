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Koronavirüs şüphelisi hasta maske takmamak için direndi: 'Siz benden korkmayın, ben sizden korkuyorum

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Koronavirüs şüphelisi hasta maske takmamak için direndi: 'Siz benden korkmayın, ben sizden korkuyorum
Koronavirüs şüphelisi hasta maske takmamak için direndi: 'Siz benden korkmayın, ben sizden korkuyorum

Bursa Gemlik Devlet Hastanesi'nde koronavirüs testinin sonuçlarını bekleyen şahıs yapılan tüm uyarılara rağmen maske takmamak için direndi. Doktorun uyarılarını dinlemeyen şahıs '"Ben sizden korkuyorum, siz benden korkmayın. Maske takmayacağım" dedi.

Gemlik Devlet Hastanesi'nde boğaz ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gelen erkek, gözlem alanına alındı. Hastaya şikayetlerinin Kovid-19 belirtilerinden olması nedeniyle koronavirüs testi yapıldı.

Test sonuçları çıkana kadar Doktor Abdülhalim Hoşer tarafından acil bölümünde bulunan karantina alanına alınan hastaya, çevredeki sağlık çalışanları tarafından maske takması gerektiği söylendi.

Ancak hasta maske takmayı reddetti ve bu konuda ısrar etti. O anlar, odada bulunan başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

'Maske takarsanız bize bulaştırmamış olursunuz'

Karantina alanına yatırılan koronavirüs şüphelisi hastaya maske konusunda uyarıda bulunan Abdülhalim Hoşer, "Hastalara ve bize zarar vermemeniz için maskeyi takmanız gerekiyor. Biz de maske ve gözlük takıyoruz, korunmamız için. Maske takarsanız bize bulaştırmamış olursunuz" diyerek uyarıda bulundu. Hasta ise "Siz benden korkmayın, ben sizden korkuyorum. Maske takmayacağım" cevabını verdi.

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