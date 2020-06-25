Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan hastanın evine geçmiş olsun ziyaretine giden 49 kişi karantinaya alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kronik akciğer hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılan 94 yaşındaki bir hasta, Koronavirüs şüphesiyle tedaviye alındı.

Bunun üzerine yapılan filyasyon çalışmasında, hastanın tedavisi öncesi evine 'geçmiş olsun' ziyaretine giden 49 kişi de karantinaya alındı.

Boğaziçi Mahallesi'nde yaşayan hastaya Koronavirüs testi yapıldı ancak testin sonucu henüz çıkmadı. İslahiye Hıfzıssıhha Kurulu, kendisini ziyarete giden 11 evde yaşayan 49 kişinin önlem amaçlı 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi.

Karantinaya alınan evlerin çevresine, jandarma ekipleri güvenlik şeridi çekti. Giriş ve çıkışların yasaklandığı evlerin çevresi ve içerisi belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.