  • BIST 110.418
  • Altın 327,619
  • Dolar 6,1779
  • Euro 6,7870
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAGürkut, koronavirüsten korunma önlemlerini yineledi

Koronavirüs taşıyan bebek 350 saatlik savaşı kazandı

» »
Koronavirüs taşıyan bebek 350 saatlik savaşı kazandı
Koronavirüs taşıyan bebek 350 saatlik savaşı kazandı

Çin’de annesinde Koronavirüs tespit edilen yeni doğan bir bebek doğumdan 350 saat sonra taburcu edildi.

Çin'in Çongçing kentinde annesinde Koronavirüs tespit edilen An An adlı bebek, korona virüsüne karşı savaşı kazandı.

Annenin hamileliğin 35. haftasında yapılan Koronavirüs testinde pozitif çıktığı belirtildi.

Doğumu için plan yapılan bebek sezaryen operasyonla dünyaya geldi. Doğumdan sonra kontrol altına alınan ve 350 saatlik tedavinin ardından hastaneden taburcu edilen bebeğin durumunun stabil olduğu ifade edildi. 

Bebeğe doğumdan sonra 4 kez test yapıldığı ve testlerin negatif çıktığı aktarıldı.

Hastanenin Yenidoğan Bölümü Müdürü Yi Ming, “İki hafta önce doğdu. Tedavimizden sonra şu an iyi durumda ve nefes alabiliyor” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Koronavirüs biyolojik silah mı?' sorusuna Türk uzmandan yanıt26 Şubat 2020 Çarşamba 18:48
  • Yunanistan'da ilk koronavirüs vakası26 Şubat 2020 Çarşamba 18:45
  • Koronavirüsün kargo paketleri ile bulaşma riski var mı? Uzmanlar yanıtladı26 Şubat 2020 Çarşamba 17:25
  • ÇİN'de Kovid-19 Salgınında İyileşenlerin Bir Kısmı Tekrar Hastalığa Yakalandı26 Şubat 2020 Çarşamba 16:08
  • İsviçre'de İlk Kez Kovid-19 Vakası Tespit Edildi26 Şubat 2020 Çarşamba 15:47
  • İran'da Koronavirüs Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 19'a Yükseldi26 Şubat 2020 Çarşamba 14:24
  • Dünyada Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 81 bini aştı26 Şubat 2020 Çarşamba 12:19
  • Erkekler koronavirüsten daha çok etkileniyor25 Şubat 2020 Salı 23:04
  • Leblebinin faydaları nelerdir? Beyaz ve sarı leblebi faydaları25 Şubat 2020 Salı 22:56
  • DSÖ Başkanı: Dünya hazır olmalı!25 Şubat 2020 Salı 22:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti