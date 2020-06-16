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Koronavirüs tedavisi için ilk ilaç bulundu: Dexamethasone

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Tüm dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs salgını ile ilgili aşı bulma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, İngiltere'de hastalar üzerinde denenen bir tür streoid olan 'dexamethasone' adlı ilacın, virüs kaynaklı ölümleri üçte bir oranında azalttığı açıkland
Koronavirüs tedavisi için ilk ilaç bulundu: Dexamethasone

Tüm dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs salgını ile ilgili aşı bulma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, İngiltere'de hastalar üzerinde denenen bir tür streoid olan 'dexamethasone' adlı ilacın, virüs kaynaklı ölümleri üçte bir oranında azalttığı açıklandı. İlacın 2020 başından beri artarak süren salgınla mücadele kullanılacak ilk tedavi yöntemi olarak dikkat çekiyor.

BBC'de 'son dakika' gelişmesi olarak duyurulan gelişmeye göre, dexamethasone'un, toplamda 6000'den fazla hasta üzerinde hem ağızdan hem de iğne olarak denenen ilacın sonuçları, hastalıkla mücadelede dönüm noktası olarak nitelendi. Habere göre rastgele seçilen 2104 ve tedavi göre 4321 kişi üzerinde test edilen ilaç, ileri derecede hasta olanların yüzde 35'lik kısmını iyi ederken, oksijen desteği ile hayatta kalan hastaların da yüzde 20'lik kısmını iyileştirdi.

BBC'ye konuşan Oxford Üniversitesi'nden Peter Horby "elde edilen sonuçlar son derece memnuniyet vericidir. Bu ilaç dünya üzerinde tedavi gören milyonlarca insanın hayatını kurtarabilir" ifadelerini kullandı. Horby, "bu ilaç, özellikle ölümcül hastaların iyileştirilmesi konusunda son derece önemli sonuçlar ortaya çıkardı. Hali hazırda piyasada satılan bu ilaç sayesinde ölümler büyük oranda azalabilir" açıklamasında bulundu.

 

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