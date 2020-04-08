Koronavirüs tedavisinden kaçtı, sabah hastaneye döndü

Aydın'da, yüksek ateş tespit edilip, koronavirüs şüphesiyle tedaviye alınan İ.E. (43), gece hastaneden izinsiz ayrıldı. Polis ve jandarma her yerde ararken, sabah hastaneye dönen İbrahim E. hakkında soruşturma başlatıldı.

TESTTEN SONRA HASTANEDE TUTULDU

Efeler ilçesinde yaşayan İ.E., kendisini iyi hissetmeyince dün Aydın Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yüksek ateş tespit edilen İ.E.'nin yapılan Covid-19 testi negatif çıktı. Ateşi düşmeyince koronavirüs şüphesiyle tedaviye alınan İ. E., gece hastaneden izinsiz olarak ayrıldı. Hastane yetkilileri, durumu polis ve jandarmaya bildirdi. Polis ve jandarma tarafından her yerde aranan İ.E., bu sabah tekrar hastaneye döndü. Tedavisine devam edilen İ.E. hakkında soruşturma başlatıldı.

İ. E.’nin, izinsiz olarak ayrıldıktan sonra evine gittiği, geceyi burada geçirdikten sonra tekrar hastaneye döndüğü öğrenildi.