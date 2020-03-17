Koronavirüs tedbirleri önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Koronavirüs ile ilgili önlemlerin araştırılması için Meclis’e verilen araştırma önergesi AKP ve MHP’lilerin oylarıyla reddedildi
Koronavirüsün yayılmaması için alınacak tedbirler hakkında verilen araştırma önergeleri AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.
CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, CHP, ‘İYİ Parti’ ve HDP’nin koronavirüsün yayılmaması için alınacak tedbirlerle ilgili verdiği üç araştırma önergesinin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini söyledi.
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