Koronavirüs tehlikesine karşı telefonunuzu nasıl temizlemelisiniz?

Londra Üniversitesi'nde Mikrobiyoloji uzmanı olan Doktor Lena Ciric, cep telefonlarıyla çok sık temas edildiğinden ötürü, temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Çin'in Vuhan şehrinden tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) konusunda araştırmalar sürerken, diğer yandan telefonlarla ilgili çok önemli bir uyarı geldi.

Lena Ciric, telefonların en sık temas edilen eşyalardan biri olduğunu belirterek, kullanıcılara uyarılarda bulundu.

İşte cep telefonlarınızı böyle temizleyeceksiniz...

Hürriyet'in haberine göre; öncelikle telefonu prizden çıkarın, kapatın ve telefon kılıfını çıkarın. Bütün büyük telefon üreticileri kimyasal sıvı, jel ve aşındırıcı ıslak bez kullanılmaması yönünde uyarılarda bulunuyor. Bunun sebebi ise ekranın koruyucu tabakasına zarar verebilme ihtimali.

Mikrofiber bezi sabunla ıslatın

Mikrofiber bezi su ve evde kullanılan sabunla ıslatın. Nazikçe telefonun yüzeyini bu nemli bezle silin. Giriş çıkışlardan telefona su kaçmamasına dikkat edin. Çünkü suya dayanıklı telefonlar bile zaman içerisinde koruma özelliğini yitirebiliyor.

Son olarak telefonunuzu temiz bir mikrofiber bezle kurulayın. Sadece su ve sabun kullanmak bile telefonunuzdan bakteri ve virüsleri etkili bir şekilde temizleyebilir. Ve bunu da küçük bir cihaz ile test edebiliriz. Cihaz, telefonunuzdaki bağış ışık birimi (RLU) değerlerini gösteriyor. Böylece, telefonunuzdaki mikropları ölçüyor.



iPhone kullanıyorsanız, Apple yüzde 70 isopropil alkollü mendille silebileceğini söylüyor. Bunları da telefon dükkanlarından temin edebilir veya internetten kolayca sipariş verebilirsiniz.



Özetle telefonunuza dokundukça, ona mikrop bulaştıracağınızı aklınızdan hiç çıkarmayın. Bu nedenle, ellerinizi düzenli olarak ve iyice yıkadığınızdan emin olun.