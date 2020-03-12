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Koronavirüs tespit edilen Rugani'yle Merih Demiral aynı fotoğrafta!.

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Koronavirüs tespit edilen Rugani'yle Merih Demiral aynı fotoğrafta!.
Koronavirüs tespit edilen Rugani'yle Merih Demiral aynı fotoğrafta!.

İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen savunma oyuncusu Daniele Rugani'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığının açıklanmasının ardından gözler futbolcunun takım arkadaşlarına çevrildi. Juventus'un tüm takımı gözetim altında tuttuğu ifade edilirken, milli oyuncu Merih Demiral'ın durumu da merak ediliyor...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp ardından tüm dünyaya yayılan ölümcül koronavirüsü, spor camiasını da etkilemeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen virüs nedeniyle kulüpler üst düzey tedbirler alıyor.

Virüs futbola da sıçradı... Özellikle İtalya'da artan vakalar sonrası İtalyan ekiplerinde forma giyen sporcular, gözetim altına alınırken, Juventus forması giyen defans oyuncusu Daniele Rugani'de koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Bu haber sonrası gözler takımda forma giyen diğer futbolculara çevrildi. Kulüp oyuncunun takım arkadaşları üzerindeki önlemleri artırırken Türk futbolseverler de milli oyuncu Merih Demira'ın durumunu merak ediyor...

AYNI KAREDE YER ALDILAR

Genç stoper sakatlığı nedeniyle takımının Inter ile oynadığı maçta forma giyememişti ancak karşılaşma sonrası soyunma odasında takım arkadaşlarıyla birlikte 'zafer pozu' vermişti. Bu fotoğrafta, Rugani ile Merih Demiral'ın yan yana olması ise dikkat çekti.

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