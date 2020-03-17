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Koronavirüs tespit edilen Tom Hanks ve eşi Rita Wilson hastaneden çıktı

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Koronavirüs tespit edilen Tom Hanks ve eşi Rita Wilson hastaneden çıktı
Koronavirüs tespit edilen Tom Hanks ve eşi Rita Wilson hastaneden çıktı

Oscar ödüllü oyuncu Tom Hanks ve eşit Rita Wilson, geçen hafta Perşembe günü sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak koronavirüs testi yaptırdıklarını ve sonucun pozitif çıktığını açıklamıştı.

Elvis Presley'i konu alan yeni filminin çekimi için Avustralya'da olan Tom Hanks ve eşi, hastanede geçirdikleri 5 günün ardından evlerinde kendilerini karantinaya aldı.

63 yaşındaki Wilson ve Hanks, Avustralya'da kiraladıkları bir evde karantina süresinin geçmesini ve iyileşmeyi bekliyor.

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