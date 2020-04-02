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Koronavirüs testi için ambulans kaçıran şahıs serbest bırakıldı

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 112'ye bağlı ambulansı koronavirüs testi talebi reddedildiği için kaçırdığını iddia eden zanlı sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.
Koronavirüs testi için ambulans kaçıran şahıs serbest bırakıldı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kişi ambulans kaçırdı. Polislerin yakaladığı kişi 112 ekiplerinden koronavirüs testi talep ettiğini, kendisine olumsuz cevabı verildiği için ambulansı kaçırdığını söyledi.

İHA'nın haberine göre; dün saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Bostanlı semtinde meydana gelmişti. İddiaya göre, bölgede bir vakaya giden ambulansı gören Can K. (33), ambulans ekiplerinin bir anlık boşluğunu fırsat bilerek ambulansın şoför koltuğuna binerek hızla olay yerinden ayrıldı. Durumu fark eden ambulans görevlileri olayı polise bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şahsı, Karabağlar Yeşildere Caddesi Su Kemerleri yakınında yakalandı.

TEST TALEBİ REDDEDİLİNCE KAÇIRMIŞ

Çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkasının bulunduğu öğrenilen şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen ve adli makamlara sevk edilen Can K., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Ayrıca, Can K’nin ifadesinde 112 ekiplerinden koronavirüs testi talep ettiğini, kendisine karşı verilen olumsuz cevabın ardından da ambulansı kaçırdığını söylediği ifade edildi.

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