Koronavirüs Testi Pozitif Çıkan Milli Sporcu Alperen Arabacı’nın Türkiye’ye Dönmesine İzin Verilmedi

Türkiye Hentbol A Milli Takımı oyuncusu Alperen Arabacı; karşılaşma için Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne giden Türk kafilesindeydi. Arabacı'nın Koronavirüs testi pozitif çıktı ve sporcu karantinaya alındı.
Bunun üzerine TC Gençlik ve Spor Bakanlığı Milli sporcunun ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesini kararlaştırdı.
Ancak Rum yönetimi ambulans uçağın hava sahasına girişine ve adaya inişine izin vermedi.
Arabacı Rum Kesimi'nde karantinada kaldı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.