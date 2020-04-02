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Koronavirüs testi yapan özel şirket sonuçları bildirmedi: 'Bu hareket vahim sonuçlar doğurdu'

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Koronavirüs testi yapmaya yetkili olan İstanbul’daki Özel Haseki Gelişim Tıp Laboratuvarı’nın yaptığı test sonuçlarını Sağlık Bakanlığı ve kamu kurumlarıyla paylaşmadığı ortaya çıktı.
Koronavirüs testi yapan özel şirket sonuçları bildirmedi: 'Bu hareket vahim sonuçlar doğurdu'

İstanbul’daki Özel Haseki Gelişim Tıp Laboratuvarı, koronavirüs test sonuçlarını bakanlığa bildirmedi.

Bakanlık bu kuruma kaç hastaya test yaptıklarını, hasta isimlerini, adreslerini ve telefon numaralarını sordu. Ancak Özel Haseki Gelişim Tıp Laboratuvarı, “Kişisel Verileri Koruma Kanununu” gerekçe göstererek bu bilgiyi bakanlıkla paylaşmadı.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, “Bu sağlık kuruluşunun yaptığının çok vahim sonuçlar doğurduğunu” belirten İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, konuya ilişkin çok acil işleme alınması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Yapılan tahlilleri gizleyen laboratuvarın bir başka şubesi hakkında da geçen günlerde suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi. 

“Çok acil işleme alınması taleplidir” yazılı suç duyurusu dilekçesinde laboratuvar yetkililerinin kayıtsız davranışlarının çok vahim sonuçlar doğurduğu, halkın sağlığını tehlikeye attığı belirtildi. 

Ayrıca dilekçede, laboratuvarın kayıtsızlık göstererek test sonuçlarını ilgili makamlara bildirmediği için hastaların başkalarıyla temas etmeden önce karantina altına alınması ve daha önce temas etmiş olabileceği kişilerin tespit edilerek aynı teste tabi tutulması sürecine engel olunduğu kaydedildi. Dilekçede, “Bakanlığın karantina tedbiri alması engellendi” denildi. Özel Haseki Gelişim Tıp Laboratuvarı yetkililerinin, “Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma” suçundan cezalandırılması istendi. Ayrıca aynı sağlık kuruluşunun başka bir şubesi olan Özel Kızıltoprak Gelişim Tıp Laboratuvarı hakkında da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

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