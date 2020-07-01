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Koronavirüs testine gitmek istemeyen genç kız kendisini odasına kilitledi

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Koronavirüs testine gitmek istemeyen genç kız kendisini odasına kilitledi
Koronavirüs testine gitmek istemeyen genç kız kendisini odasına kilitledi

Kırıkkale'de koronavirüs testi pozitif çıkan babaannesi ile temas eden ve hastaneye götürülmek istenen genç kız, kendisini odasına kilitleyerek sağlık görevlilerine direndi. Sağlık ekiplerince güçlükle ikna edilen 16 yaşındaki N.Ü., hastanede gözlem altına alındı. 

Kırıkkale kent merkezindeki Yenimahalle'de oturan kimliği açıklanmayan yaşlı bir kadının, yüksek ateş şikayetiyle geldiği hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine kadının temas halinde olduğu kişiler de koronavirüs taramasına tabi tutuldu. Yaşlı kadının beraber yaşadığı torunu N.Ü. sağlık görevlilerinin eve gelmesi üzerine korkarak kendini odasına kilitledi.

Balkondan sağlık ekiplerine seslenen 16 yaşındaki N.Ü., hastaneye gitmek istemediğini ve bir haftadır evden çıkmadığını söyledi.

Genç kız, bir tülü ikna edilemeyince itfaiye ekiplerine haber verildi. Yaklaşık yarım saat süren ikna çabalarının ardından kapıyı açan N.Ü., sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılarak gözlem altına alındı.

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