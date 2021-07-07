  • BIST 1.390,580
  • Altın 504,59
  • Dolar 8,6870
  • Euro 10,2450
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Koronavirüs: “Teyakkuz Seviyesi Kırmızıda”

» »
Mikrobiyoloji/Moleküler Viroloji Profesörü Dr. Petros Karayannis yeni tip koronavirüs vakalarında gözlenmekte olan artış nedeniyle “teyakkuz seviyesinin kırmızıda olduğunu” belirterek uyardı: “Dikkat etmezsek vaka sayısı binlere yükselecek.”
Koronavirüs: “Teyakkuz Seviyesi Kırmızıda”

Mikrobiyoloji/Moleküler Viroloji Profesörü Dr. Petros Karayannis yeni tip koronavirüs vakalarında gözlenmekte olan artış nedeniyle “teyakkuz seviyesinin kırmızıda olduğunu” belirterek uyardı: “Dikkat etmezsek vaka sayısı binlere yükselecek.”

Alihtia ve Haravgi’ye göre, Dr. Karayannis, “Kıbrıs Haber Ajansı”na (KİPE) yaptığı açıklamada, pazartesi günü saptanan vaka sayısının 787’ye yükselmiş olmasına rağmen insanların, özellikle de gençlerin koronavirüs bitmişçesine rahat hareket ettiğini söyledi. Çoğu vakanın 40 yaş altı, bunların büyük bölümünün de 25 yaş altında kişiler olduğuna dikkat çeken Karayannis, özellikle gençleri aşı olmaya çağırdı.

Karayannis daha önce vaka sayısının azalması için ellerinde kısıtlama önlemleri silahı bulunduğunu ancak şu anda epidemiyolojik durumu ve önümüzdeki birkaç gündeki gelişimini yakından takip etmek durumunda olduklarına işaret etti, şunları söyledi:

“Yaz sezonunda ve turistik hareketlilik varken ne tür kısıtlama önlemleri alınabilir bilmiyorum. Kısıtlama önlemi alınırsa ekonomimizi önümüzdeki sezon için de kapatmış gibi oluruz. Almanya’daki laboratuvar henüz açıklama yapmadığı için vakalardaki artışın Delta varyasyonundan mı kaynaklandığını bilmiyoruz ancak vaka sayısındaki yükseliş hızı Delta varyasyonunu düşündürüyor.”

Gazete vaka sayısının dün 800’ü aştığını, bulaşma oranının da yüzde neredeyse 2’ye vardığını vurguladı.

Haberde, dün 41 bin 606 test yapıldığı, 827 yeni vaka saptandığı, bugüne kadarki toplam vaka sayısının 79 bin 636’ya ulaştığı ve pazartesi günü yüzde 1,80 olan bulaşma oranının dün itibarıyla yüzde 1,99’a ulaştığına dikkat çekildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Köpeği Önce Boğdular Sonra Boğazını Kestiler07 Temmuz 2021 Çarşamba 14:41
  • Güney Kıbrıs’ta vaka sayısı artmaya devam ediyor06 Temmuz 2021 Salı 21:28
  • Güney Kıbrıs’ta 3 Bin 134 Hektarlık Alan Kül Oldu06 Temmuz 2021 Salı 14:39
  • Rum Turizm Müsteşarlığı, iç turizmi desteklemek amacıyla aşı olanlara tatil ödeneği yapılacağını duyurdu06 Temmuz 2021 Salı 14:37
  • Uyuşurucu Ticareti Cinayetle Sonuçlandı06 Temmuz 2021 Salı 14:34
  • Anastasiadis-Spehar Görüşmesi06 Temmuz 2021 Salı 14:32
  • Rum Savunma Bakanı Petridis Mısır’da06 Temmuz 2021 Salı 14:30
  • Spehar Bugün Anastasiadis İle Görüşecek05 Temmuz 2021 Pazartesi 19:06
  • Larnaka Havaalanı'nda 27,5 Kilo Marihuana Ele Geçirildi05 Temmuz 2021 Pazartesi 19:01
  • Ahilleas Dimitriadis: “Mülkiyet Oyunu Kaybedilmedi”05 Temmuz 2021 Pazartesi 19:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti