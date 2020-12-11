Koronavirüs: Türkiye bir anda dünyada 8. sıraya fırladı, ölüm sayısında ise 20’de kaldı

Sağlık Bakanlığı’nın tamamını açıkladığını öne sürdüğü vaka sayılarının eklenmesiyle Türkiye, ülkelere göre koronavirüs vaka sıralamasında bir anda 8. sıraya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye’de toplam koronavirüs vaka sayısı olduğunu ileri sürdüğü sayıyı açıklaması ardından Türkiye, dünya koronavirüs vaka sıralamasında 8. basamağa fırladı. Ancak Türkiye’nin bildirdiği ölüm sayısı 20. sırada kaldı. Sağlık Bakanlığı’nın bildirdiği sayıya göre 1 milyon üzeri vakaya sahip ülkeler arasında Türkiye, en düşük ölüm sayısına sahip ülke konumunda.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Türkiye, toplam vaka sayısında dünyada 8'inci sırada yer aldı.

Dünya genelinde en fazla vaka tespit edilen 10 ülke şöyle:

1- ABD / 15 milyon 877 bin 271

2- Hindistan / 9 milyon 783 bin 292

3- Brezilya / 6 milyon 735 bin 373

4- Rusya / 2 milyon 569 bin 126

5- Fransa / 2 milyon 324 bin 216

6- Birleşik Krallık / 1 milyon 787 bin 783

7- İtalya / 1 milyon 787 bin 147

8- Türkiye / 1 milyon 748 bin 567

9- İspanya / 1 milyon 725 bin 473

10- Arjantin / 1 milyon 475 bin 222

ÖLÜM SAYILARINDA SORU İŞARETİ

Buna karşın ölüm sayılarında ise Türkiye dikkat çekici biçimde geride yer alıyor.

Ölüm sayılarına göre dünyada 20. Sırada yer alıyor. 1 milyon vakayı aşan 15 ülke içerisinde de Türkiye en düşük ölüm sayısına sahip ülke. Türkiye’ye en yakın ölüm sayısına sahip olan Almanya’da dahi 21 bin 248 can kaybı tespit edilmiş durumda.