Koronavirüs: Türkiye'de pozitif olan kişi sayısı 18'e yükseldi

Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 170'in üzerinde ülkeye yayılan koronavirüsün tespit edildiği kişi sayısı 169 bini, virüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı yüzünden ölenlerin sayısı 6 bin 400'ü aştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de tespit edilen koronavirüslü hasta sayısının 15 Mart itibariyle 18 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, daha önce 6 olarak açıklanan koronavirüs vaka sayısının 18'e yükseldiğini, bunların 7'sinin Avrupa'dan, 3'ünün de Amerika'dan Türkiye'ye giriş yapan kişiler olduğunu söyledi.

Koca, ilk olarak 11 Mart'ta Avrupa'dan Türkiye'ye giren bir kişiye yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamış; bu ilk vakadan iki gün sonra, 13 Mart sabahı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da "Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir." açıklaması yapmıştı.

Ardından yine 13 Mart'ta, virüsün tespit edildiği ilk iki kişiyle aynı aileden 3 kişiye daha tanı koyulduğunu duyurdu.

5 olan vaka sayısının, umreden dönen bir kişide daha virüsün tespit edilmesiyle 6'ya çıktığını da 14 Mart akşamı yine sosyal medyadan duyuran Sağlık Bakanı, bunun üzerine 14 Mart itibariyle umreden dönen tüm yolcuların Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alındığını, sağlık taramasının yapıldığını ve belirti görülenlere test yapıldığını açıkladı.