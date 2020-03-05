Koronavirüs tuvalette gelişiyor, dezenfektanla ölüyor

Koronavirüs hastalarının yatak odaları ve banyolarında yapılan bir araştırmada lavabo ve küvet gibi yüzeylerin düzenli bir şekilde temizlenmesi tavsiye edildi. Yapılan analizler çevresel temizliğin hayati önemde olduğuna vurgu yapıyor.

Amerikan dergisi JAMA’da yayınlanan araştırmanın sonuçlarına göre, virüs günde iki kez dezenfektan yardımıyla enfekte olmuş güzeylerin temizlenmesi durumda hayatta kalmıyor.

Araştırma, Singapur Bulaşıcı Hastalıklar Ulusal Merkezi ile DSO National Laboratories araştırmacıları tarafından yürütüldü.

Koronavirüs Covid-19’un bazı Çin hastanelerine yayılması ardından bilim insanları, öksürük yoluyla bulaşma tezinin de ötesine geçerek virüsün bulaşmasında çevresel bir faktörün de önemli olduğuna dikkat çektiler.

ÜÇ HASTANIN ODALARINDAN ÇIKAN SONUÇLAR

Ocak sonu ve Şubat başı arasında, karantinada tutulan üç hastanın odaları incelendi. Odalardan biri rutin temizlik öncesi test edilirken, diğer ikisi dezenfeksiyon tedbirleri ardından incelendi.

Araştırmaya göre temizlik öncesi test edilen odada kalan kişideki belirti basit bir öksürükle sınırlı olurken, diğer iki odada kalanlardan daha ağır semptomlar gösteriyordu. Bunlardan biri öksürük, ateş, nefes darlığı gibi semptomlar gösteriyor, öteki balgamlı tükürük çıkarıyordu.

DIŞKI YOLUYLA DA BULAŞABİLİR

İlki, “iyi huylu” semptomlara rağmen incelenen 15 yüzeyden 13’üne virüs bulaştırmış. Bunlar arasında sandalye, yatak, pencere ve yer var. Tuvalet bölümünde incelenen beş yüzeyden aralarında lavabo ve küvetin olduğu üçü virüs izleri taşıyordu. Bilim insanları, bu analizlerden hareketle dışkının bir bulaşma yolu olabileceğine dikkat çektiler.

HAVA YOLUYLA TAŞINABİLİYOR

Odadaki havadan alınan eşantiyonlar negatif çıktı ama havalandırma kafesinden alınanlar pozitif çıkmış. Bu da, virüsün bulaştığı damlacıkların hava yoluyla taşınabileceğini gösteriyor.

TEMİZLENEN ODADA VİRÜS İZİ BULUNMADI

Temizlendikten sonra incelenen diğer iki odada virüs izine rastlanmadığı belirtildi. Bilim insanları, çevrenin potansiyel bir bulaşma yolu olduğunu not ederken, sıkı bir çevre hijyeni tedbiri ve ellerin yıkanmasının hayati önemde olduğuna dikkat çekiyor