  • BIST 112.632
  • Altın 321,501
  • Dolar 6,0940
  • Euro 6,7870
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Koronavirüs tuvalette gelişiyor, dezenfektanla ölüyor

» »
Koronavirüs hastalarının yatak odaları ve banyolarında yapılan bir araştırmada lavabo ve küvet gibi yüzeylerin düzenli bir şekilde temizlenmesi tavsiye edildi. Yapılan analizler çevresel temizliğin hayati önemde olduğuna vurgu yapıyor.
Koronavirüs tuvalette gelişiyor, dezenfektanla ölüyor

Amerikan dergisi JAMA’da yayınlanan araştırmanın sonuçlarına göre, virüs günde iki kez dezenfektan yardımıyla enfekte olmuş güzeylerin temizlenmesi durumda hayatta kalmıyor.

Araştırma, Singapur Bulaşıcı Hastalıklar Ulusal Merkezi ile DSO National Laboratories araştırmacıları tarafından yürütüldü.

Koronavirüs Covid-19’un bazı Çin hastanelerine yayılması ardından bilim insanları, öksürük yoluyla bulaşma tezinin de ötesine geçerek virüsün bulaşmasında çevresel bir faktörün de önemli olduğuna dikkat çektiler.

ÜÇ HASTANIN ODALARINDAN ÇIKAN SONUÇLAR

Ocak sonu ve Şubat başı arasında, karantinada tutulan üç hastanın odaları incelendi. Odalardan biri rutin temizlik öncesi test edilirken, diğer ikisi dezenfeksiyon tedbirleri ardından incelendi.

Araştırmaya göre temizlik öncesi test edilen odada kalan kişideki belirti basit bir öksürükle sınırlı olurken, diğer iki odada kalanlardan daha ağır semptomlar gösteriyordu. Bunlardan biri öksürük, ateş, nefes darlığı gibi semptomlar gösteriyor, öteki balgamlı tükürük çıkarıyordu.

DIŞKI YOLUYLA DA BULAŞABİLİR

İlki, “iyi huylu” semptomlara rağmen incelenen 15 yüzeyden 13’üne virüs bulaştırmış. Bunlar arasında sandalye, yatak, pencere ve yer var. Tuvalet bölümünde incelenen beş yüzeyden aralarında lavabo ve küvetin olduğu üçü virüs izleri taşıyordu. Bilim insanları, bu analizlerden hareketle dışkının bir bulaşma yolu olabileceğine dikkat çektiler.

HAVA YOLUYLA TAŞINABİLİYOR

Odadaki havadan alınan eşantiyonlar negatif çıktı ama havalandırma kafesinden alınanlar pozitif çıkmış. Bu da, virüsün bulaştığı damlacıkların hava yoluyla taşınabileceğini gösteriyor.

TEMİZLENEN ODADA VİRÜS İZİ BULUNMADI

Temizlendikten sonra incelenen diğer iki odada virüs izine rastlanmadığı belirtildi. Bilim insanları, çevrenin potansiyel bir bulaşma yolu olduğunu not ederken, sıkı bir çevre hijyeni tedbiri ve ellerin yıkanmasının hayati önemde olduğuna dikkat çekiyor

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüs- Dünya Sağlık Örgütü: Dünya görülmemiş bir durum yaşıyor04 Mart 2020 Çarşamba 23:49
  • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden 16 soru ve yanıtıyla 'Koronavirüs kılavuzu'04 Mart 2020 Çarşamba 22:50
  • Koronavirüs hakkında yanlış bilinenler04 Mart 2020 Çarşamba 22:38
  • Doç. Dr. Oytun Erbaş'tan Koronavirüs için öneriler: toplu taşımada başınızı öne eğin,Tuzlu su çözeltisi varsa burnunu, ağzını çalkala04 Mart 2020 Çarşamba 22:21
  • Hong Kong'da Koronavirüs, insandan hayvana bulaştı04 Mart 2020 Çarşamba 22:16
  • Sağlık Bakanı Ali Pilli, Devlet Hastanesi yangını sırasında yaşananlarla ilgili, “Çalışmalar sırasında gizli kahramanlar vardı04 Mart 2020 Çarşamba 21:10
  • İddia: İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri koronavirüse yakalandı04 Mart 2020 Çarşamba 16:41
  • İtalya'da koronavirüs nedeniyle tüm okullar kapatıldı04 Mart 2020 Çarşamba 16:31
  • Ruhani: Koronavirüs tüm vilayetlere yayıldı, ABD samimiyse tıbbi yaptırımları kaldırır04 Mart 2020 Çarşamba 15:55
  • Koronavirüs Covid-19 kimler için daha ölümcül?04 Mart 2020 Çarşamba 14:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti