Koronavirüs üç can daha aldı: Yaşları 56 ile 87 arasında değişiyor...

Acil Durum Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören 3 koronavirüs hastası, hayatını kaybetti. KKTC'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 130'a yükselmiş oldu.
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 74 yaşındaki Aysel Kambur, 56 yaşındaki Ruhi Ünal ve 87 yaşındaki Şerife Keresteci, Acil Durum Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu.
HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 130'A YÜKSELDİ
Kıbrıs'ın kuzeyinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 130'a yükselmiş oldu.
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