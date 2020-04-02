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Koronavirüs: Ülkeler karantina sırasında hangi sıra dışı yöntemlere başvurdu?

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Koronavirüs: Ülkeler karantina sırasında hangi sıra dışı yöntemlere başvurdu?
Koronavirüs: Ülkeler karantina sırasında hangi sıra dışı yöntemlere başvurdu?

Yeni tip koronavirüsten kaynaklanan Covid-19 hastalığı ile mücadele etmek için çoğu ülke sosyal mesafe önlemleri alıyor.

Dünyanın dört bir yanından sıra dışı karantina uygulamalarını derledik.

1) Panama

Bine yakın koronavirüs vakasının görüldüğü Orta Amerika ülkesi Panama, cinsiyete dayalı birtakım önlemler almaya karar verdi.

Çarşamba gününden itibaren kadınlar ve erkekler evlerinden sadece iki saatliğine farklı saat dilimlerinde ve farklı günlerde dışarı çıkabilecekler.

Pazar günleri kimse dışarı çıkamayacak.

2) Kolombiya

Kolombiya'nın bazı kasabalarında insanlar kimlik numaralarının son hanesine göre dışarı çıkabiliyor.

Örnek vermek gerekirse Barrancabermeja kasabasında yaşayan kişilerden kimlik numarası 0, 7 ve 4 ile bitenler pazartesi günleri, 1, 8 ve 5 ile bitenler salı günleri dışarı çıkabiliyor.

Bolivya'da da benzer bir uygulama var.

3) Sırbistan

Sırbistan hükümeti köpekleri yürüyüşe çıkarma saatini 20:00 ve 21:00 arasına kısıtlamıştı.

Ancak köpek sahiplerinin bu durumu protesto etmesi üzerine bu uygulama kaldırıldı.

Bir veteriner akşam yürüyüşlerini kaldırmanın halihazırda boşaltım sistemiyle ilgili sorunları olan köpeklerin yaşadıkları evlerdeki hijyen sorununun şiddetlenmesine yol açabileceğini söylemişti.

4) Belarus

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinde sosyal mesafe önlemleri almayan liderlerden.

Sosyal mesafe önlemlerini 'virüsün etrafta uçuştuğunu görmediği için' almayı düşünmediğini açıklayan Lukaşenko, bir buz hokeyi maçında seyircilerin olmasını ortamın soğuk olması dolayısıyla virüsün yaşayamayacağını söyleyerek savundu.

Belaruslu lider aynı zamanda votka içmenin ve saunaya gitmenin virüsten koruyacağını da söylemişti.

5) İsveç

İsveç, 4 bin 500 vakaya sahip olmasına rağmen diğer ülkelere rağmen daha rahat bir tavır takınan ülkelerden.

Hükümet vatandaşlarının mantıklı davranacağına güveniyor ve karantina ilan etmeden vatandaşlarının doğru davranışları göstermesini bekliyor.

50'den fazla kişinin bir araya geleceği toplaşmalar yasaklandı; ancak 16 yaşından küçük çocuklar için okullar halen açık.

6) Malezya

Malezya'da hükümetin verdiği bir tavsiye büyük tepki çekti.

Ülkedeki izolasyon önlemleri devam ederken kadınlara evde 'giyinmelerini, makyaj yapmalarını ve eşlerini çok konuşarak rahatsız etmemelerini' salık veren posterler tepkilerin üzerine kaldırıldı, hükümet özür dilemek zorunda kaldı.

7) Türkmenistan

Türkmenistan'da ise koronavirüs kelimesinin kullanılması yasaklandı.

Türkmenistan'da yasaklı insan hakları savunucusu sivil toplum örgütünün yayımladığı 'Türkmenistan Haberleri' (Chronicles of Turkmenistan) adlı sitede yayımlanan habere göre Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve virüslerin yol açtığı hastalıklardan korunma ile ilgili broşürlerde koronavirüs kelimesi kullanılmadı.

Koronavirüs salgını hakkında konuşan vatandaşların da polis tarafından gözaltına alındığı ifade edildi.

Özgür Avrupa Radyosu'nun (Radio Free Europe) Türkmen dilinde yayın yapan radyosu Azatlyk Radiosy ise sivil giyimli "ajanların" halk arasında dolaşıp koronavirüs ile ilgili konuşanları veya maske takanları gözaltına aldığını duyurdu.

RSF (Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü) konu ile ilgili yaptığı açıklamada, salgınla ilgili bilgi paylaşımını baskılamak üzere Türkmen dilinde "koronavirüs" kelimesini yasaklayan hükümetin, vatandaşları tehlikeye attığını ifade etti.

8) Avusturya

Dünya Sağlık Örgütü, sağlıklı insanların hasta birine bakmadıkları sürece maske takmasına gerek olmadığını söylese de Avusturya süpermarketlerde maske takmayı zorunlu kıldı.

Vatandaşlara milyonlarca maske temin edildi.

Daha önce Çekya, Slovakya ve Bosna Hersek de maske takmayı zorunlu kılmıştı.

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