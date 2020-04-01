Koronavirüs vakaları artıyor, tehdit büyüyor

Yeni tip koronavirüs (COVID-19), tüm dünyaya yayılıyor. Salgın dünya genelinde 830 binden fazla kişiye bulaşırken, ülkeler tedbirlerini artırmayı sürdürüyor.

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ülkedeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Cabir, 6 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 274’e ulaştığını söyledi.

Bu arada 4 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısının da 30’a çıktığını aktaran Cabir, ülkenin farklı noktalarında 1220 virüs testi yapan sağlık personeline teşekkürlerini sundu.

Ürdün’de bugüne kadar 5 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybederken vaka sayılarının artışında günden güne düşüş dikkati çekiyor.

Ülkede son üç gündeki yeni vaka sayısı sırasıyla 11, 13 ve 9 olarak kaydedilmişti. En fazla yeni vaka ise 40 kişide virüsün tespit edildiği 26 Mart olarak kayıtlara geçmişti.

Hükümet Sözcüsü Adayile ise vatandaşları korumak ve virüsle mücadele için hükümet tarafından alınan yeni kararları açıkladı.

Adayile, cuma günü 24 saatliğine tam kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulanacağını, çalışma izni olan tüm ticarethane ve kurumların kapatılacağını, cumartesi günü ise durumun şu anki haline döneceğini söyledi.

Cumartesi gününden itibaren bazı dükkanların vatandaşların temel ihtiyaçlarını gidermek için yerel saatle 10.00 ila 18.00 saatlerinde çalışabileceğini kaydeden Adayile, araçlarda izni olan sadece bir kişinin seyahatine müsaade edileceğini belirtti.

Tunus Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 32 kişide daha virüs tespit edildiği ve ülke genelindeki vaka sayısının 394’e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada şu ana kadar yurt dışından gelen 18 bin 560 kişinin karantinaya alındığı, bunlardan 13 bin 725’inin gözlem süresini doldurduğu belirtildi.

Tunus’ta daha önce COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 10 olarak açıklanmıştı.

Tunus Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulusal Güvenlik Konseyi, Cumhurbaşkanı Kays Said’in başkanlığında Kartaca Sarayı’nda toplandı.

Açıklamada, Konsey’in, virüsle ilgili son gelişmeleri değerlendirdiğ ve daha önce ülke çapında ilan edilen 4 Nisan’da sona erecek genel karantina halinin 19 Nisan’a kadar uzatılmasına karar verdiği belirtildi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı ise 2 kişide daha virüs görüldüğü ve toplam vaka sayısının 12’ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, yeni vakaların Refah Sınır Kapısı’nda kurulan karantina merkezlerinde bulunduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 teşhisi konulan 70 ile 90 yaşlarındaki iki erkek hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde de söz konusu erkeklerin koronavirüs nedeniyle bir süredir Tel Aviv yakınlarındaki Holon ile güneydeki Aşdod (Usdud) kentlerindeki hastanelerde tedavi altında bulunduğu ifade edildi.

Ülkede böylece COVID-19 kaynaklı can kaybı 20’ye ulaştı.