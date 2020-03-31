Koronavirüs vakası görülmeyen yerlerde endişeli bekleyiş

Dünyada henüz koronavirüs vakası tespit edilmeyen yerlerden biri de turizm cenneti ada ülkesi Palau. Ancak burası dahil, virüsün henüz görülmediği yerlerde endişeli bir bekleyiş hakim.

Pasifik Okyanusu’nun batısındaki Palau, henüz koronavirüsün görülmediği az sayıdaki yerlerden biri. 18 bin nüfuslu Palau’da şu ana dek COVID-19 hastası tespit edilmedi.

En yakın komşusuna yüzlerce kilometrele mesafede olan adanın etrafını çevreleyen okyanus şimdiye kadar salgına karşı adeta bir kalkan oldu. Getirilen sıkı seyahat kısıtlamaları yanında coğrafi konumları nedeniyle Tonga, Solomon Adaları, Marshall Adaları, Mikronezya ve Antarktika da şimdiye kadar virüsün uğramadığı şanslı grupta yer alıyor.

Ancak uzak mesafenin ada ülkelerini ne kadar koruyacağı belirsiz. Pasifik Okyanusu’ndaki Kuzey Mariana Adaları’nda hafta sonu şüpheli bir ölümün ardından ilk koronavirüs vakası tespit edildi.

Palau’da bir kişinin koronavirüs şüphesi üzerine karantinaya alınması adada korkuya yol açtı. 250 adadan oluşan ülkede henüz tespit edilmiş vaka olmasa da ülkenin en büyük kenti Koror’da panik alışverişi başladı. Ayrıca dezenfektan, maske ve alkol sıkıntısı yaşanıyor. Ada ülkesi Palau’ya çoğu ürün gemi ve uçaklarla getiriliyor. Ancak daha önce haftada altı kez adaya uçan United Airlines havayolu şirketi artık salgın nedeniyle haftada yalnızca bir sefer yapıyor.

28 yaşındaki sanatçı ve tek çocuk sahibi bekar anne Klamiokl Tulop, Palau’nun Vuhan, New York ve Madrid’le aynı kaderi paylaşmayacağından umutlu. Ancak Tulop, koronavirüs henüz tespit edilmemiş olsa da adaya ulaşmış olmasına ilişkin kaygı ve korkunun arttığını söylüyor. “Alışverişe gittiğinizde bile artan gerginlik ve tedirginliği hissedebiliyorsunuz” diyen Tulop tatil günlerinde bile dükkânların kalabalık olduğunu anlatıyor.

Palau’da henüz tespit edilen bir vaka olmasa da, halk şimdiden sosyal mesafe uygulamasını oturtmaya çalışıyor. Doktorlar Tayvan’dan gelecek test kitlerini bekliyor. Hükümet 14 kişilik beş karantina odası hazırlıyor. Ülkede turizm ise durma noktasında.

Koronavirüse rastlanmayan bölgeler

Antarktika’daki dört araştırma üssünde görev yapan 90 Avustralyalı araştırmacı da virüsün uğramadığı tek kıtada, ülkelerinde olup biteni kaygıyla takip ediyor. Bulundukları yerde ise virüsten kaygı duymalarını gerektirecek bir durum yok. Antarktika'daki operasyonun başında bulunan Robb Clifton, Antarktika üslerinde sosyal mesafeye gerek olmadığını söylüyor: “Onlar muhtemelen şu anda hep birlikte akşam yemeği yiyebilen, bar ve spor salonları açık olan tek Avustralyalılar.”



Grubun güvenliği için araştırma üsleri Kasım ayına kadar izole edilecek. Clifton’a göre, araştırmacılarının yakınlarının akıllarındaki tek soru ise sevdiklerinin evlerine nasıl döneceği.

Dünyada henüz koronavirüs tespit edilmeyen bazı diğer ülkeler; adalar ülkesi Samoa, Türkmenistan ve Kuzey Kore. Ancak henüz bildirilmiş bir vaka olmaması virüsün söz konusu bölgelere uğramadığı anlamına gelmiyor. Örneğin, salgınla mücadele eden Çin ve Güney Kore’nin yanı başındaki Kuzey Kore’nin vaka bildirmemesine şüpheyle yaklaşılıyor.

Virüs korkusu dünyanın en ücra köşelerine kadar yayılırken görünen o ki, henüz vaka bildirmeyen ülkeler dahi ‘’kaçınılmaz olanı bekleme’’ psikolojinde.