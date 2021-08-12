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Koronavirüs varyantları PCR testlerinden kaçabiliyor mu?

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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre, güncel PCR kitlerinin koronavirüsün Delta, Beta, Alfa ve Gamma varyantındaki mutasyonları ayırt edebildiğini söyledi.
Koronavirüs varyantları PCR testlerinden kaçabiliyor mu?

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre, güncel PCR kitlerinin koronavirüsün Delta, Beta, Alfa ve Gamma varyantındaki mutasyonları ayırt edebildiğini söyledi.

Kayıpmaz, yaptığı açıklamada, Covid-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 adlı virüsün tespitinin, üst solunum yolundan alınan örneklerde, PCR testleriyle yapıldığını hatırlattı.

Koronavirüslerin dört yapısal proteinden oluştuğunu söyleyen Kayıpmaz, Delta varyantının, virüsün diken proteini olarak adlandırılan "spike" proteininde "L452R, T478K, D614G, P681R" adlı 4 mutasyonu içerdiğini belirtti.

"KAÇMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Kayıpmaz, Türkiye'deki PCR testleriyle koronavirüs varyantlarının da tespit edilebildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ülkemizde kullanılan PCR kitleri, koronavirüsün Delta varyantındaki 'L452R', Beta ve Gamma varyantındaki 'E484K' ve Alfa varyantındaki 'D3L' mutasyonunu eş zamanlı ayırt ederek tespit edebilen kitlerdir. Bundan dolayı hem Delta varyantının hem de diğer endişe verici varyantlar olan Alfa, Beta ve Gamma varyantlarının ülkemizde kullanılan güncel PCR testinden kaçması mümkün gözükmemektedir."

Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Koronavirüsün alt solunum yollarında yoğunlaşması ve örneğin alındığı üst solunum yollarında viral yükün azalması, klinik, laboratuvar ve radyolojik olarak Kovid-19 ile uyumlu ancak çok nadiren de olsa PCR testi negatif sonuçlanan olguların en olası sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır" bilgisini paylaştı.

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