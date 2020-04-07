Koronavirüs: Yoğun bakım süreci nasıl işliyor?

10 günü aşkın bir süre önce Covid-19 teşhisi konan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, durumunun ağırlaşması üzerine Londra'daki St Thomas Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Johnson'ın doktorlarının tavsiyesi üzerine önlem olarak bu adımın atıldığı belirtildi.

Yoğun bakım nedir?

Yoğun bakım üniteleri, ağır hastalara yakın gözetim altında tedavi uygulamak için düzenlenmiş özel koğuşlar.

Bu koğuşlarda daha az sayıda hasta bulunuyor. Doktorlar ve hemşireler hastalarla bire bir ilgileniyor.

Hastaların etrafı özel gözetim ekipmanı ile donatılıyor ve durumları sürekli takip edilyor.

Londra'da ExCeL Fuar Merkezi'nin Covid-19 hastaları için sahra hastanesine dönüştürülmesiyle Pazar günü açılışı yapılan Nightingale Hastanesi'nde 4000 adet yoğun bakım yatağı bulunuyor.

Kimler yoğun bakıma ihtiyaç duyar?

Birçok hasta çeşitli nedenlerle yoğun bakıma ihtiyaç duyabiliyor.

Kimi hastalar ağır bir ameliyatın ardından iyileşme sürecinde, kimileri ise örneğin trafik kazasında ağır yaralanma gibi ciddi bir travma sonrasında yoğun bakıma alınıyor.

Başbakan Johnson ise 10 günü aşkın devam eden koronavirüs enfeksiyonunda düzelme kaydedilmediği için daha yoğun bir gözetim ve bakıma ihtiyaç duyabileceği ihtimali üzerine önlem olarak yoğun bakıma alındı.

Johnson'ın yüksek ateş de dahil olmak üzere Covid-19 semptomları düzelme göstermedi.

Koronavirüs akciğerlerde enfeksiyona yol açabiliyor. Johnson'ın da nefes almakta güçlük çektiği, ancak henüz solunum cihazına bağlanmadığı belirtiliyor.

Ne tür bakım uygulanıyor?

Yoğun bakım ünitesindeki her hastanın solunum cihazına bağlanması gerekmiyor.

Bazı hastaların solunumuna destek olmak üzere "sürekli pozitif havayolu basıncı" (CPCP) adı verilen aygıtlar kullanılıyor. Bunlar ağızdan bir maske yoluyla ve hafif bir basınç uygulayarak akciğerlere oksijen gönderiyor. Bu aygıtları kullanan hastaların, solunum cihazına bağlananlar gibi uyutulması gerekmiyor.

Yoğun bakım ünitesindeki hastaların kablolarla ve tüplerle birçok cihaza bağlanarak vücut fonksiyonlarının gözetim altında tutulması gerekiyor.

Tedavide kullanılan ilaç ve beslenmelerini sağlayan serum damar yoluyla veriliyor.

Bazı hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ciddi vakalarda kullanılmak üzere ECMO cihazları adı verilen yaşam destek cihazları da bulunuyor. Bunlar akciğer ve kalbin fonksiyonlarını üstleniyor. Ancak İngiltere çapında bu cihazların sayısı oldukça sınırlı.

Yoğun bakımdan çıkış

Durumlarında ilerleme ve düzelme kaydedilen hastalar yoğun bakımdan çıkarılıp normal koğuşlara gönderiliyor. Böylece o bakıma acil ihtiyacı olan diğer hastalara yer açılıyor.

Bazı hastalar birkaç gün sonra yoğun bakımdan çıkarken; bazılarının birkaç hafta, hatta birkaç ay kalması gerekebiliyor.