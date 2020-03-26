Koronavirüs | YÖK Başkanı Saraç: Bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacak

YÖK Başkanı Yekta Saraç, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak birkaç ay içinde 17 binden fazla insanın ölümüne sebep olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında şubat-haziran arasını kapsayan bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacağını açıkladı. Saraç bu kararı, "Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim imkânlarıyla sürdürmeye karar verdik. Yani bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır" diyerek duyurdu.

Üniversitelerin, uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim imkânları altında sunamayacakları programları, dersleri ve uygulamalı dersleri yaz aylarında belirledikleri takvim içinde tamamlayacaklarını açıklayan Saraç, "Bu program ve dersler için bahar dönemi takvimini yaz aylarına taşımış oluyoruz" dedi.

"Yaşadığımız bu olağanüstü günlerde örgün öğretime ara vermek zorundayız bu süreçte dijital ortamlarda sizler için sonuna kadar istifade etmek istiyoruz" diyen Saraç, "Yaz okulunun bitiş tarihleri göz önünde tutularak önümüzdeki yıl eğitim-öğretim takvimini de belirleyeceğiz. Bu hususta da geçmiş yıllarda sıra dışı durumlarda gerçekleştirdiğimiz uygulamalar ışığı altında bu konuyu rahatlıkla yönetebileceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Saraç YKS'nin de 25-26 Temmuz tarihlerine ertelendiğini duyurdu.

Yekta Saraç'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bir yıl önce başlattığımız uzaktan öğretim be dijital öğretim imkânlarını devreye soktuk. Bugün dahi binlerce meteryal öğrencilerimize dijital ortamda sokulmaktadır. Diğer tarafta açık öğretim fakültelerindeki eğitim-öğretim de devam etmektedir. İlaveten üç üniversitemizin katkılarıyla açık öğretimdeki ders meteryallerini dijital platformda YÖK dersleri platformları adı altında bütün üniversitelerimize açtık. Bu platform diğer üni. de katkılarıyla sürekli gelişmektedir.

Dünyada Covid-19 salgını bütün hızıyla devam etmekte. Bir süre daha evde kalmak devletimizin beyanlarına uygun bir şekilde sosyal yaşantımızdan feragat etmek sadece yaşlı insanlarımız için değil gençler de dahil bütün yaş grupları için elzemdir. Üniversiteden istediklerimiz bu çerçevede şekil bulmaktadır.

Geçtiğimiz yıllarda yeni YÖK olarak başlattığımız dijital dönüşüm bu konuda üni. yardımcı oluyor. Yetki devri süreçleriyle gelişimini desteklediğimiz üniversitelerimiz ülkemizde aslında sağlam bir zeminde duruyor. Bu olağanüstü günlerin yaşandığı süreçte pek çok ülkeye göre neyi nasıl yapılabileceğini çok daha iyi bilen devlet ve vakıf üni. bulunuyor. Dünyadaki üni. sıralamalarında ilk 100'de bulunan üni. bile öğrencilerine net bir yol haritası sunamadığı bir ortamdayız. Salgın sırasında okulların yaklaşımını ve aldıkları önlemleri incelediğimizde yüksek öğretim kurumlarının salgın süresince eğitime devam etmediklerini veya dijital ortamda devam ettiğini tespit ediyoruz. Dünya genelinde 150'den fazla ülke çeşitli derecelerdeki üni. kapattı. Bazı ülkelerde bazı üni. bir kısmı kapalıyken bir kısmı kendi kararıyla açık. Fakat büyü ölçüde hakim olan ana kavram belirsizlik.

Avrupa'da Almanya gibi bazı ülkeler bahar döneminin açılışını erteliyor, İsveç ve Fransa'da eğitime ara verildiğini görüyoruz. Kore'de online eğitim teşvik ediliyor. Üniversite özelinde bakacak olursak, belirsizliklerin sürdüğünü sadece dijital ortamı tavsiye ile yetinildiğini görüyoruz.

AB gibi küresel projelerin bile anlamını kaybettiği bu süreçten üni.lerin, bilimin, akademinin etkilenmemesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Bütün devletlerin şu veya bu oranda ama mutlaka zararla çıkacağı bu süreç sonlandığında en büyük görev yine akademiye düşecektir. Onun için devletimizin bilim çarkı hiçbir zaman durmamalı. Yavaşlayabilir, pek çok yararlı husustan bir süreliğine vazgeçilebilir ama bu çark bütünüyle durmamalı.

Bugün YÖK genel kurulumuzla bazı hususlarda kararlar aldık. Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim imkânlarıyla sürdürmeye karar verdik. Yani bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır.

Üniversitelerimiz, yukarıda zikrettiğimiz uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim imkânları altında sunamayacakları programları, dersleri ve uygulamalı dersleri yaz aylarında belirledikleri takvim içinde tamamlayacaklar. Bu program ve dersler için bahar dönemi takvimini yaz aylarına taşımış oluyoruz. Türk Yüksek Öğretiminin ya okulu tecrübesi üni.ler için son derece değerli bir imkân sunuyor. Yaz okulunun bitiş tarihleri göz önünde tutularak önümüzdeki yıl eğitim-öğretim takvimini de belirleyeceğiz. Bu hususta da geçmiş yıllarda sıra dışı durumlarda gerçekleştirdiğimiz uygulamalar ışığı altında bu konuyu rahatlıkla yönetebileceğimize inanıyoruz.

Kontrolden çıkan bir durum söz konusu olmadan bu olağanüstü süreci yönetmeye çalışıyoruz. Ve en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz. Kantinlerde rektörlüklerce gerekli görülmeyen durumlar dışında öğrenci bulunmaması en doğru olandır. Bu konuda üni.ler gerekli tedbirleri alacaktır. İdari ve akademik personelin ise asgari oranda ve seyreltilerek görevlerini yapmaları için gerekli tedbirlere dair bir müddetten beri kararlarımız bulunmaktadır. Üni.ler ile daim, olarak 7/24 irtibat halindeyiz. "

"Dünya iki ay önceki dünya değildir. Bugün farklı bir dünya var kurallar değişti. Gençlerimizin de beklenti ve taleplerinin bu çerçevede olması icap ediyor. Amerika ve Avrupa'da da öğrencilerin eğitimleri dijitalleşti.

"Yaşadığımız bu olağanüstü günlerde örgün öğretime ara vermek zorundayız bu süreçte dijital ortamlarda sizler için sonuna kadar istifade etmek istiyoruz. Bazı programlar uzaktan öğretimle açık öğretimle sürerken bazıları yaz okuluna kalabilir."

"YKS'nin 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılmasını karara bağladık."

"Daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır. "