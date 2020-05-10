Koronavirüs yüzünden açlık iki katına çıkacak

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2,5 milyonu geride bırakırken Birleşmiş Milletler dünyada açlığın iki katına çıkacağını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) hükümetlerin ve özel sektörün harekete geçmemesi durumunda yeterli gıda kaynağı olmayanların sayısının iki kat artarak 265 milyona çıkacağı konusunda uyarıda bulundu.

BM Güvenlik Konseyi’ne seslenen WFP Direktörü David Beasley, "COVID-19 pandemisi ile mücadele ederken, ayrıca açlık pandemisinin eşiğindeyiz" dedi. Beasley, koronavirüs nedeniyle 130 milyon kişinin açlığa sürüklenebileceğine dikkat çekti.

Beasley hemen harekete geçilmezse, birkaç ay içerisinde devasa bir kıtlıkla karşı karşıya kalınabileceğini de söyledi. Beasley 30’dan fazla ülkenin tehdit altında olduğunu vurguladı. Dünya Gıda Programı bağış yapan ülkelerden üç aylık gıda stoğu yapabilmek için 1,9 milyar dolar yardım istiyor.