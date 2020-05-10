  • BIST 97.845
  • Altın 388,020
  • Dolar 7,0929
  • Euro 7,6935
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Koronavirüs yüzünden açlık iki katına çıkacak

» »
Koronavirüs yüzünden açlık iki katına çıkacak
Koronavirüs yüzünden açlık iki katına çıkacak

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2,5 milyonu geride bırakırken Birleşmiş Milletler dünyada açlığın iki katına çıkacağını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) hükümetlerin ve özel sektörün harekete geçmemesi durumunda yeterli gıda kaynağı olmayanların sayısının iki kat artarak 265 milyona çıkacağı konusunda uyarıda bulundu. 

BM Güvenlik Konseyi’ne seslenen WFP Direktörü David Beasley, "COVID-19 pandemisi ile mücadele ederken, ayrıca açlık pandemisinin eşiğindeyiz" dedi. Beasley, koronavirüs nedeniyle 130 milyon kişinin açlığa sürüklenebileceğine dikkat çekti.

Beasley hemen harekete geçilmezse, birkaç ay içerisinde devasa bir kıtlıkla karşı karşıya kalınabileceğini de söyledi. Beasley 30’dan fazla ülkenin tehdit altında olduğunu vurguladı. Dünya Gıda Programı bağış yapan ülkelerden üç aylık gıda stoğu yapabilmek için 1,9 milyar dolar yardım istiyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lufthansa uçuşa hazırlanıyor: Haziranda 160 yolcu uçağımız havada olacak08 Mayıs 2020 Cuma 16:50
  • Koronavirüsün görülmediği tek kıta: Antarktika08 Mayıs 2020 Cuma 16:38
  • Musk, bebeklerine verdikleri ilginç ismi savundu: İnsan dilinin modası bitecek08 Mayıs 2020 Cuma 16:13
  • Karantina sonrası Dünya'yı daha kirli bir çevre bekliyor; toplu taşımaya binmek istemeyenler artıyor07 Mayıs 2020 Perşembe 21:08
  • Harry Potter'ı canlandıran Radcliffe, Harry Potter ve Felsefe Taşı’nı online okudu07 Mayıs 2020 Perşembe 18:30
  • NASA doğruladı: Tom Cruise film çekmeye uzaya gidiyor07 Mayıs 2020 Perşembe 16:33
  • Zeytin üreticileri sıkıntılı06 Mayıs 2020 Çarşamba 20:56
  • 3.5 milyar insanı öldürecek!06 Mayıs 2020 Çarşamba 18:13
  • Alman 'zombi avcıları' İsviçre sınırında durduruldu, araçtan 16 kayıtsız silah çıktı06 Mayıs 2020 Çarşamba 17:49
  • Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi06 Mayıs 2020 Çarşamba 17:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti