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Koronavirüse karşı dünyaca ünlü isimlerin 8 saatlik online konseri bugün

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Koronavirüse karşı dünyaca ünlü isimlerin 8 saatlik online konseri bugün
Koronavirüse karşı dünyaca ünlü isimlerin 8 saatlik online konseri bugün

Rolling Stones'dan Paul McCartney'ye, Billie Eilish'ten Elton John'a dünyaca ünlü yüzü aşkın müzisyenin katılımıyla düzenlenecek online etkinliğin gelirleri koronavirüsle mücadeleye aktarılacak.

Hafta sonunda dünyaca ünlü yüzü aşkın sanatçının katılımıyla bir koronavirüs yardım etkinliği düzenleniyor. Cumartesi akşamı TSİ 21'de başlayıp Pazar sabah 5'e kadar sürecek etkinlik, dünya genelinde birçok televizyon kanalının yanı sıra YouTube, Twitter, Facebook ve Instagram üzerinden de canlı yayınlanacak.

DW'nin aktardığına göre, konser çerçevesinde toplanacak bağışların koronavirüsle mücadeleye aktarılacağı belirtildi.

'One World – Together At Home' yani 'Tek Dünya – Birlikte Evdeyiz' sloganıyla düzenlenecek konserde The Rolling Stones, Taylor Swift, , Billie Eilish, Celine Dion, Pharrell Williams, Elton John, Paul McCartney ve Stevie Wonder da sahne alacak.

 

​​Etkinlikte ayrıca sinema oyuncuları Don Cheadle, Samuel L. Jackson ve Sarah Jessica Parker'ın yanı sıra Amerikan kadın milli futbol takımının yıldızı Megan Rapinoe gibi isimler de yer alacak. Etkinliğe ayrıca ABD'nin önde gelen talk show sunucularından Jimmy Fallon, Stephen Colbert ve Jimmy Kimmel de katılacak.

Etkinlikte uluslararası yıldızlara ek olarak koronavirüsle mücadelede etkin rol alan insanların hikayelerine de yer verilecek.

Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece TSİ 3'ten itibaren Rolling Stones ve diğer müzik yıldızları sahne alacak. Konserle ilgili olarak The Rolling Stones, "İzolasyonda bulunduğumuz evlerimizden bu etkinliğe katılacağımız için çok mutluyuz" açıklamasında bulundu.

Hedef, 'küresel birlik ruhu'

Etkinliğin organizatörlerinden biri olan Hugh Evans, bir sivil toplum hareketi olan Global Citizen'ın (tr. Dünya Vatandaşı) lideri. Evans'ın söz konusu etkinliği Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve pop yıldızı Lady Gaga ile işbirliği içerisinde hayata geçirdiği belirtildi. Etkinliğin konseptinin altında ise Coldplay solisti Chris Martin'in imzası var. Martin geçen ay, Global Citizen'ın 'Together, At Home' (tr. Birlikte, Evde) serisi kapsamında Instagram üzerinden canlı bir mini konser vermişti.

Global Citizen, bu etkinlikle birlikte 'Kovid-19'a karşı mücadelede küresel bir birlik ve beraberlik ruhu' yaratmak istediğini belirtiyor. Evans, etkinlikle birlikte bu süreçte en ön cephede rol alan sağlık çalışanlarını desteklemeyi amaçladıklarını kaydetti.

Etkinlik kapsamında ayrıca dünya hükümetleri ve büyük bağışçılara, DSÖ'yü destekleme çağrısında bulunulacak. Kendi aktardığı verilere göre Global Citizen, halihazırda DSÖ için 35 milyon dolar bağış toplamış bulunuyor.

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