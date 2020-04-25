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Koronavirüs'e karşı ev yapımı maskeler için en etkili kumaşlar belirlendi

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Koronavirüs'e karşı ev yapımı maskeler için en etkili kumaşlar belirlendi
Koronavirüs'e karşı ev yapımı maskeler için en etkili kumaşlar belirlendi

Koronavirüs salgınına karşı evde yapılan maskelerde en etkili kumaşların pamuk, ipek ve şifon olduğu tespit edildi.

ABD'de yürütülen bir araştırma, evde maske yapılması durumunda Koronavirüs salgınına karşı en etkili koruma sağlayan kumaşların pamuk, ipek ve şifon olduğunu gösterdi. 

Chicago Tribune'ın haberine göre, Chicago Üniversitesi'nden Profesör Supratik Guha ve Argonne Ulusal Laboratuvarı'nda görevli meslektaşları, salgına karşı en iyi korumayı sağlayan kumaşları tespit etmek amacıyla evlerde kullanılan 15'den fazla türü inceledi. 

Guha ve ekibi çalışmada kumaş türlerinin, Koronavirüs ve diğer solunum yolu rahatsızlıklarına yol açan çok küçük damlacıklara karşı filtreleme özelliklerini tespit etmeye odaklandı.

Sputnik'in aktardığına göre araştırmada pamuk, ipek ve şifonun Koronavirüs'e karşı evde maske yapımında kullanılabilecek en etkili kumaşlar olduğu, sentetik ipek ve satenin çok fazla koruma sağlamadığı, sık dokunmuş pamuğun ipek, şifon ya da pazenle kombine edilmesinin ise çok daha iyi bir filtreleme imkanı sağladığı görüldü. 

Ekibin çalışma sırasında N-95 ve cerrahi maskeleri de kıyaslama yapmak için testten geçirdiği belirtildi.

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