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"Koronavirüse karşı ilaç bu yıl ruhsat alabilir"

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Alman İlaç ve Tıbbi Ürünler Enstitüsü (BfArM) yeni tip koronavirüse karşı ilacın bu yıl içinde ruhsat almasının mümkün olduğunu açıkladı.
"Koronavirüse karşı ilaç bu yıl ruhsat alabilir"

Dünya genelinde hızla yayılan yeni tip koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmaları sürüyor. Alman İlaç ve Tıbbi Ürünler Enstitüsü (BfArM) Başkanı Karl Broich yeni tip koronavirüsün tedavisi için araştırılan etken maddelerle ilgili klinik araştırmaların sonuçlarının birkaç hafta içinde kendilerine ulaşacağını açıkladı. Bonn'da yayımlanan General-Anzeiger gazetesine konuşan Broich, COVID-19'a karşı etkili bir ilacın bu yıl içinde ruhsat almasının mümkün olduğunu belirtti.

Yeni tip koronavirüse karşı yapılan çok sayıda klinik araştırması olduğuna işaret eden Broich, "Ancak şu ana dek hastalığa karşı yeterince etkili olduğu kanıtlanan bir ilaç yok" dedi.

Koronavirüs ve virüsün yol açtığı akciğer hastalığı COVID-19'a karşı bir aşı da bulunamadığını söyleyen Broich, bu nedenle hali hazırda kullanılan başka ilaçların işe yarayıp yaramadığının araştırıldığını hatırlattı.

Almanya'da yeni tip koronavirüse karşı çok sayıda klinik araştırması yürütülüyor. Krizin başlamasından bu yana enstitüye ilaç araştırması için çok sayıda başvurunun yapıldığını söyleyen Broich, "Güvenilir ilaçların COVID-19 hastaları için uygunluğunun araştırılması" için sekiz klinik araştırmasına izin verildiğini belirtti. Broich, normal koşullarda böylesi başvurulara yanıtın haftalar ve aylar aldığını ancak şimdi bir ya da iki gün içinde izin verildiğini kaydetti.     

Broich'in verdiği bilgiye göre birçok klinik araştırmasında Remdesivir deneniyor. Remdesivir Ebola tedavisinde kullanılıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) de tavsiye ettiği virüsü engelleyen Remdesivir, yeni tip koronavirüse karşı başarı şansı en yüksek görülen adaylardan biri. Resmi olarak Remdesivir yeni tip koronavirüse karşı henüz ruhsat almamış olmasına rağmen, 3 Nisan'da ağır koronavirüs hastalarının klinik araştırmalar dışında hastanede Remdesivir'le tedavi edilmesine izin verilmişti.

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