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Koronavirüs'e karşı ilk antikor tedavisi insanlar üzerinden denenmeye başlandı

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Koronavirüs'e karşı ilk antikor tedavisi insanlar üzerinden denenmeye başlandı
Koronavirüs'e karşı ilk antikor tedavisi insanlar üzerinden denenmeye başlandı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli ilaç şirketi Eli Lilly and Company, Covid-19'a karşı geliştirdiği antikor tedavisini insanlar üzerine denemeye başladı. Eli Lilly, muhtemel antikor tedavisi için insanlı deneylere başlayan ilk şirket oldu.

Euronews'te yer alan habere göre iirketten yapılan açıklamada, antikor tedavisi için insanlı deneylere pazartesi günü başlandığı, sonuçların haziran sonlarına doğru çıkmasını bekledikleri belirtildi. İlk aşama deneylerinde, geliştirilen antikor tedavisinin güvenli ve iyi tolere edilebilir olup olmadığı test edilecek.

Şirket, test sonuçları Covid-19'a karşı etkili olduğunu gösterirse antikor tedavisinin sonbahar itibariyle hazır olabileceğini söyledi.

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