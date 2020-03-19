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Koronavirüs'e karşı online nikâh dönemi başladı

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Koronavirüs'e karşı online nikâh dönemi başladı
Koronavirüs'e karşı online nikâh dönemi başladı

Ümraniye Belediyesi, Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında yeni evlenecek çiftler için online nikâh uygulaması başlattı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında nikâh sarayına giremeyen çiftlerin yakınları, bu mutlu anlara uygulama sayesinde internet ortamından yayınlanan görüntülerle ortak oluyor.

Nikâh için gelen çiftler ve şahitler salona alınırken, yakınları görevliler tarafından salonun dışında tutuldu.

Bu sırada heyecanlı bekleyişini sürdüren aileler ise cep telefonlarından Ümraniye Belediyesi'nin web sayfasına girerek nikâh anını canlı izledi. 

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