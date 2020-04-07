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Koronavirüse karşı sabunla el yıkama mı, kolonya mı daha etkili?

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Koronavirüse karşı sabunla el yıkama mı, kolonya mı daha etkili?
Koronavirüse karşı sabunla el yıkama mı, kolonya mı daha etkili?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak nitelendirilen Covid-19 salgınının yayılmasını engellemek için uzmanların en fazla dikkat çektiği önlemlerin başında kişisel hijyen geliyor.

Hastalığın yayıldığı tüm ülkelerde sabun ve alkol bazlı dezenfektan stokları azalıyor. Peki koronavirüsten korunmak için en etkili yol, elleri sabunla yıkamak mı yoksa kolonya ve el temizleme jelleri mi?

Uzmanlara göre her iki yöntem de doğru ancak el yıkamak, hastalıklara karşı daha etkili bir önlem. Dezenfektan ise su ve sabuna ulaşmanın mümkün olmadığı zamanlarda iyi bir alternatif.

Kolonya ve el temizlik jeli nasıl virüsten koruyor?

Kolonya ve el temizlik jellerinin ana maddesi olan alkol, çok sayıda mikrop çeşidini öldürebiliyor.

Ancak özellikle sert kabuğu olan bazı bakteri ve virüslere karşı işlemeyen alkol, Covid-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsünü etkisiz hale getirebiliyor. Bu nedenle şu anda dünyayı saran yeni koronavirüsle mücadele etmek için örneğin kolonya kullanmak mümkün.

Diğer yandan, dezenfektan kullandığınız zaman, ölen mikroplar elinizin üzerinde kalıyor. Alkolün ulaşamadığı veya etkisiz hale getiremediği virüsler olursa bu, hastalığa neden olabiliyor.

Sabunla el yıkama ise elinizdeki tüm kirlilikleri ve mikropları kaldırarak uzaklaştırıyor. Bu nedenle uzmanlar, sadece bu salgın için değil, genel olarak hijyeni korumak için ellerin sabunla en az 20 saniye yıkanmasını tavsiye ediyor.

Siz de Covid-19’a karşı önlem almak istiyorsanız mümkün olduğu durumlarda sabunla el yıkamayı, diğer durumlarda ise kolonya gibi alkol bazlı dezenfektanları kullanabilirsiniz.

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