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Koronavirüse karşı sakız!

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ABD'de yapılan bir deneyde, geliştirilen bir sakızın koronaya karşı yüzde 95 oranında etkili olduğu tespit edildi.
Koronavirüse karşı sakız!

Milyonlarca insanın ölümüne neden olan koronavirüsle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Bilim insanları virüsün vücuda girmesini engellemek için bu defa ilginç bir deneye başvurdu.

Koronayla ilgili yapılan çalışmalar, enfekte olmuş kişilerin tükürüğünde yüksek düzeyde virüs olduğunu ortaya koydu. Virüsün yayılımıyla ilgili çalışma yapan ABD'li bilim insanları, özel olarak tasarlanmış bir sakız üzerinde çalışma başlattı.

Araştırmacılar, sakızın etkinliğini test etmek için korona hastalarından tükürük örnekleri aldı ve bu örnekleri sakızın toz haliyle karıştırdı. Tükürükteki virüs oranı ciddi anlamda azaldı.

Aynı zamanda söz konusu sakızın, virüsün ağza girdikten sonra tükürüğe karışmasını da engellediği tespit edildi. 50 mg'lık bir sakızın virüsün ağza girmesini yüzde 95 oranında engellediği ortaya çıktı.

Sonuçlar umut verici olsa da bilim insanları bu sakızın henüz geliştirme aşamasında olduğunun altını çizdi.

 

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