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Koronavirüse özel antibakteriyel tabut

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Koronavirüse özel antibakteriyel tabut
Koronavirüse özel antibakteriyel tabut

Koronavirüse özel Sivas'ta üretilen antibakteriyel tabutlar, ABD, Almanya, İtalya ve İspanya başta olmak üzere 16 ülkeye ihraç ediliyor. Tabutlar, cenazeyle birlikte gömülerek virüsün toprağa bulaşmasını önlüyor.

Sivas'ta İş Geliştirme Merkezi bünyesinde hizmet veren bir firma, koronavirüs kaynaklı cenazeler için özel tek kullanımlık antibakteriyel tabut üretti.

Kurşun kaplama çelik kullanılarak üretilen antibakteriyel tabutun patentini alan firma, Türkiye'de tek olma özelliği taşıyor.

 

Tabutlar can kaybının yoğun olduğu ABD, Almanya, İtalya ve İspanya başta olmak üzere 16 ülkeye ihraç ediliyor. Koronavirüs ölümlerinde kullanılan tek kullanımlık tabutlar, cenazeyle birlikte gömülerek virüsün toprağa bulaşmasını önlüyor.

'Bakteri geçirmez, tabutlarımız tamamen Kovid-19 cenazelerine özel'

İHA'ya konuşan firmanın yönetim kurulu başkanı Volkan Yılmaz, "Firmamız Türkiye geneli morg, otopsi, kadavra ve anatomi ekipmanları üretmektedir. Kovid-19’un ortaya çıkması ile birlikte cenazelere özel antibakteriyel kurşun kaplama tabutlar ürettik. Bu tabutlar tamamen antibakteriyeldir. Bakteri geçirmez. Tabutlarımız tamamen Kovid-19 cenazelerine özeldir. Satışlarımızı genelde tüm belediyelere yapıyoruz, kurumlara yapıyoruz. Yurt dışında da 16 ülke talepte bulundu. Başlıca Amerika, Hollanda, İspanya, İtalya ve Almanya talepte bulundu. 350-400 dolar arasında fiyat bandımız var. Tabutumuzun özelliği tek kullanımlık olması. İçerisi antibakteriyel olduğu için cenazeyi koyduğumuz zaman tabutla birlikte gömülebiliyor" dedi.

 

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