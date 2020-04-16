  • BIST 96.351
  • Altın 385,962
  • Dolar 6,9337
  • Euro 7,5487
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Koronavirüs'e özel antibakteriyel tabutlar üretiliyor

»
Koronavirüs'e özel antibakteriyel tabutlar üretiliyor
Koronavirüs'e özel antibakteriyel tabutlar üretiliyor

Koronavirüs'e özel Sivas’ta üretilen antibakteriyel tabutlar, Amerika, Almanya, İtalya ve İspanya başta olmak üzere 16 ülkeye ihraç ediliyor.

Dünyada ve Türkiye'de etkisini devam ettiren Koronavirüs salgını nedeniyle ölüm sayısı yaklaşık 130 bini buldu. Sivas’ta İş Geliştirme Merkezi bünyesinde hizmet veren bir firma, Koronavirüs ölümlerine özel tek kullanımlık antibakteriyel tabut üretti. Kurşun kaplama çelik kullanılarak üretilen antibakteriyel tabutun patentini alan firma, Türkiye'de tek olma özelliği taşıyor. Koronavirüs ölümlerine özel olarak üretilen patentli tabutlar, can kaybının yoğun olduğu Amerika, Almanya, İtalya ve İspanya başta olmak üzere 16 ülkeye ihraç ediliyor. Korona virüs ölümlerinde kullanılan tek kullanımlık tabutlar, cenazeyle birlikte gömülerek virüsün toprağa bulaşmasını önlüyor.

Koronavirüs ölümlerine özel tek kullanımlık tabutların 16 ülkeye ihraç edildiğini belirten firma yönetim kurulu başkanı Volkan Yılmaz, “Firmamız Türkiye geneli morg, otopsi, kadavra ve anatomi ekipmanları üretmektedir. Covid-19’un ortaya çıkması ile birlikte Covid-19 cenazelerine özel antibakteriyel kurşun kaplama tabutlar ürettik. Bu tabutlar tamamen antibakteriyeldir. Bakteri geçirmez. Tabutlarımız tamamen Covid-19 cenazelerine özeldir. Satışlarımızı genelde tüm belediyelere yapıyoruz, kurumlara yapıyoruz. Yurt dışında da 16 ülke talepte bulundu. Başlıca Amerika, Hollanda, İspanya, İtalya ve Almanya talepte bulundu. 350-400 dolar arasında fiyat bandımız var. Tabutumuzun özelliği tek kullanımlık olması. İçerisi antibakteriyel olduğu için cenazeyi koyduğumuz zaman tabutla birlikte gömülebiliyor“ dedi. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alaattin Çakıcı: İnfaz düzenlemesiyle tahliye edilen 'organize suç örgütü lideri' kimdir?16 Nisan 2020 Perşembe 12:31
  • TBMM Faaliyetleri, Koronavirüs Önlemleri Kapsamında 15 Mayıs'a Kadar Askıya Alındı16 Nisan 2020 Perşembe 10:26
  • Nusret'ten 25 bin takipçisine telefon, tablet, televizyon ve beyaz eşya: Sizlerin mutluluğu benim hayat motivasyonum16 Nisan 2020 Perşembe 09:31
  • Türkiye Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 115 kişi hayatını kaybetti15 Nisan 2020 Çarşamba 20:34
  • Evinin önünde oynarken ağaca asılı ip boynuna dolanan çocuk hayatını kaybetti15 Nisan 2020 Çarşamba 16:52
  • ‘Bende corona varsa size de bulaşsın’ deyip acil serviste öksürdü, güvenliğe saldırdı15 Nisan 2020 Çarşamba 16:39
  • Apple: Türkiye’de sokağa çıkma yasağının ardından hareketlilik arttı15 Nisan 2020 Çarşamba 16:36
  • Halk sağlığı profesörü: Türkiye'de Çok sayıda vaka kayıtlara geçmiyor, DSÖ kodu kullanılmalı15 Nisan 2020 Çarşamba 16:35
  • Sanatçı ve siyasetçilerden çağrı: Grup Yorum ve Mustafa Koçak adalet istiyor, talepleri ölümler yaşanmadan kabul edilmeli15 Nisan 2020 Çarşamba 16:32
  • Van depreminde 39 kişiye mezar olan apartmanın müteahhitlerine beraat15 Nisan 2020 Çarşamba 14:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti