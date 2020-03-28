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Koronavirüse yakalanan eski CHP İstanbul Milletvekili Öğüt: Ne olur evde kalın

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Koronavirüse yakalanan eski CHP İstanbul Milletvekili Öğüt: Ne olur evde kalın
Koronavirüse yakalanan eski CHP İstanbul Milletvekili Öğüt: Ne olur evde kalın

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan eski CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, sağlık durumuna ilişkin olarak açıklama yaptı. Öğüt herkese evde kalma çağrısı yaptı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan CHP 24. dönem İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, Twitter aracılığıyla sağlık durumuna dair bilgi verdi ve uyarılarda bulundu.

Öğüt, "Bir hekim olarak bu hastalığa yakalandıysam sizlerin biraz daha dikkatli olması gerekir" ifadesini kullandı.

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