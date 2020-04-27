Koronavirüse Yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson Bugün İşe Dönüyor

İngiltere Başbakanı Boris Johbnson, Covid-19 teşhisiyle hastaneye kaldırıldığı 6 Nisan'dan bu yana ilk kez Downing Street'teki Başbakanlık konutuna döndü.
55 yaşındaki Johnson, yoğun bakım ünitesinde üç geçirmiş, 12 Nisan'da hastaneden taburcu edilmişti.
Boris Johnson, o tarihten bu yana Londra'ya yaklaşık 65 km mesafedeki Chequers Başbakanlık konutunda dinleniyordu.
Johnson'ın bugün kabineye başkanlık etmesi bekleniyor.
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