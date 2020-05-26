  • BIST 103.024
  • Altın 375,658
  • Dolar 6,8109
  • Euro 7,4186
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Koronavirüse yakalanan Kremlin Sözcüsü Peskov taburcu edildi

» »
Koronavirüse yakalanan Kremlin Sözcüsü Peskov taburcu edildi
Koronavirüse yakalanan Kremlin Sözcüsü Peskov taburcu edildi

Kremlin Sözcüsü Peskov’un eşi Koronavirüsü yendi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 12 Mayıs'ta Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayarak, hastanede tedavi gördüğünü belirtmişti.Hastaneden taburcu edilen Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir süre evde karantinada olacağını belirterek, "Yavaş yavaş evden çalışmaya başlayacağım" dedi.

Virüse yakalanan Peskov'un eşi Tatyana Navka da geçen hafta taburcu edilmişti.

Daha önce Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Covid-19 tespit edilmişti.

Başbakan Mişustin’in yanı sıra Lyubimova, Falkov ve Yakuşev iyileşerek görevlerinin başına dönmüştü.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamada, son 24 saatte 8 bin 946 kişide daha Covid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 353 bin 427’e çıktığı belirtilmişti.

Açıklamada, ölü sayısının 92 artarak 3 bin 633'e, iyileşen sayısının da 5 bin 499 artarak 118 bin 798'e ulaştığı kaydedilmişti.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransız şirket 1 saatte sonuç veren koronavirüs testini duyurdu26 Mayıs 2020 Salı 09:34
  • Boris Johnson, İngiltere'nin koronavirüs salgınındaki normalleşme planlarını açıkladı26 Mayıs 2020 Salı 09:27
  • Arap ülkelerinde Covid-19 kaynaklı ölümler arttı26 Mayıs 2020 Salı 09:02
  • Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 5 milyon 590 bini geçti26 Mayıs 2020 Salı 08:57
  • Trump'ın Covid-19'a karşı kullandığı hidroksiklorokinle yapılan klinik araştırmalar durduruldu25 Mayıs 2020 Pazartesi 21:48
  • AB salgını öngörüp aşı planı önerdi, ilaç devleri reddetti25 Mayıs 2020 Pazartesi 17:35
  • Japonya'dan sağlık çalışanlarına destek planı25 Mayıs 2020 Pazartesi 12:35
  • Avusturya'da korona önlemlerini ihlal eden Cumhurbaşkanı: Üzgünüm, zamanın nasıl geçtiğini anlamadım25 Mayıs 2020 Pazartesi 12:22
  • Rusya'da Covid-19 vaka sayısı 350 bini aştı25 Mayıs 2020 Pazartesi 11:21
  • İngiltere'de Covid-19'dan ölenlerin sayısı 36 bin 793'e yükseldi25 Mayıs 2020 Pazartesi 10:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti