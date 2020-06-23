"Koronavirüse yakalanan Maçoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama"

Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimliği, koronavirüse yakalanan Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Açıklamada, Maçoğlu'nun Covid-19 servisinde izleme ve tedavisinin devam ettiği belirtildi

Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimliği, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan kentin Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu hakkında açıklama yaptı.

Başhekimlikten yapılan açıklamada, 22 Haziran'da Tunceli Devlet Hastanesi'ne öksürük ve halsizlik şikayet ile başvuran Maçoğlu'nun Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle yatışı yapılarak tedavisine başlandığı anımsatıldı.

Maçoğlu'nun sağlık durumun iyi olduğu belirtilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Hastamızın genel sağlık durumu iyi olup bilim kurulumuzun önerisi doğrultusunda Covid-19 servisinde izleme ve tedavisi devam edilmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri temaslı tespiti için gerekli çalışmaları tamamlamış, karantina önlemleri alınmıştır. Hastamızın tedavi sürecinde sağlık durumu ile ilgili günlük bilgiler Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimliğince kamuoyu ile paylaşılacaktır."

"KORONAVİRÜSÜ KİMDEN KAPTIĞIMI BİLMİYORUM"

Fatih Mehmet Maçoğlu, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavisinin başladığını duyurmuştu.

Maçoğlu, son günlerde birçok cenaze törenine katıldığını ve virüsü kimden kaptığını bilmediğini kaydetmiş ve şunları söylemişti

"Koronavirüsü kimden kaptığımı bilmiyorum ama son günlerde birçok cenaze törenine katıldım. 13 Haziran günü Fransa’da havuzda boğularak hayatını kaybeden Dilek Yücetepe ve iki oğlunun cenaze törenine katıldım. Cenaze töreninde Dilek Yücetepe’nin eşi Muharrem Yücetepe ile yakın temasımız oldu. Son bir hafta içinde Tunceli ve Pülümür’de iki vatandaşın cenaze törenine katıldım. En son pazar günü Erzincan’a gidip geldikten sonra dün gece yarısı ateşim 39 dereceye kadar çıktı. Sabah hastaneye giderek test yaptırdım ve akşam saatlerinde test pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim. Bütün kontrollerim yapıldı. Boğazım ağrıyor, durumum iyi. Akciğer filmim ve kan tahlillerim çok iyi çıktı. Şu an endişe edecek bir durum yok. Bir süre tedavim hastanede devam edecek. Boğaz ağrısı dışında bir şikayetim yok. Arkadaşlarım yakın temas kurduğum herkesin listesini çıkarıyor."