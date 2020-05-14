Koronavirüse yakalanan Peskov: Virüs kana susamış!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Koronavirüs'ün kendi vücudundaki etkilerinden bahsederek, "Virüs tam manasıyla kana susamış durumda" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Koronavirüs'e yakalanan ve tedavi altına alınan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e en yakın isimlerden biri olan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Koronavirüsün kendi vücudunda bıraktığı hasarları Rus basınına anlattı. Sağlık durumuna ilişkin bilgi vererek içinde bulunduğu durumu anlatan Peskov, "Vücudunuz da virüs kadar akciğerlerinizi tüketmeye başlıyor. Yani hormonal bir fırtına başlıyor ve bağışıklık sisteminiz virüsü yenmeye çalışıyor. İşin sonunda akciğer trombozuna da dönüşebiliyor. Virüs tam manasıyla kana susamış durumda" ifadelerini kullandı.

Peskov, Kremlin Sarayı'nda hijyen kurallarına riayet edildiğini ifade ederek, "Tüm resmi devlet evrakları spreylerle dezenfekte ediliyor. Kremlin'de görevli kişiler birebir temastan kaçınarak farklı iletişim yollarıyla haberleşiyor ve kişisel hijyene önem veriyor. Büyük toplantılar yapılmıyor ve kimse kimsenin çalışma ofisine girmiyor" şeklinde konuştu.

Rusya Federasyonu tarafından yapılan son açıklamalara göre ülke genelindeki vaka sayısı 252 bin 245'e, can kaybı 2 bin 305'e ve iyileşenlerin sayısı 53 bin 530'a yükseldi.