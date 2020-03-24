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Koronavirüse yakalandı: Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum

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İngiltere'de yaşayan 39 yaşındaki Tara Jane Langston adlı kişi koronavirüs (Covid-19) tedavisi gördüğü hastaneden yaptığı paylaşımda, "Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" dedi.
Koronavirüse yakalandı: Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum

Londra'nın Hillingdon Hastanesi'nde 13 Mart'ta tedavi görmeye başlayan Langston, Covid-19'un tehlikeleri konusunda uyarılarda bulunurken, her bir nefesin yoğun bir 'mücadele' gerektirdiğini ve ciğerlerinde cam varmış gibi hissettiğini söyledi. Langston'ın yoğun bakımda olduğu ve durumunun iyiye gittiği belirtildi.

MARKET RAFLARINI BOŞ GÖREN HEMŞİRE: LÜTFEN DURUN

Öte yandan, İngiltere'de hemşirelik yapan 51 yaşındaki Dawn Bilbrough, 48 saatlik mesaisinin bitişinin ardından süpermarkete gidip rafların boş olduğunu gördükten sonra sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bir sonraki 48 saatlik mesaim için bir şeyler almak istemiştim. Sebze yok meyve yok, nasıl sağlıklı kalabileceğimi bilmiyorum. Lütfen durun artık" diye seslendi.

'DESTEK OLMALIYIZ'

İnsanların marketteki tüm temel gıdaları hemen tükettiğini belirten ve bunu durdurmalarını isteyen Bilbrough, "Bence şu an en çok ihtiyacımız olan şey birbirimizin desteği bu yüzden bir takım olarak çalışmalıyız. Bunu başarabiliriz" diye konuştu.

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