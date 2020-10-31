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Koronavirüse Yakalanmayan Bilim Kurulu Üyesi, Sırrını Açıkladı

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Bilim Kurulu üyesi Alpay Azap, koronavirüse bugüne dek nasıl yakalanmadığını açıkladı.
Koronavirüse Yakalanmayan Bilim Kurulu Üyesi, Sırrını Açıkladı

Azap, aylardır koronavirüs hastalarıyla iç içe olduğunu ancak onların yanında maske ve duruma göre de gözlük kullanarak hastalıktan korunduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, salgınla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Aylarca COVID-19 hastalarına baktığını ve onlarla iç içe olduğunu söyleyen Azap, bugüne kadar COVID-19'a nasıl yakalanmadığını açıkladı. Azap'ın açıklamaları, tüm vatandaşlar için bir tavsiye niteliğinde.

Havaların soğumasıyla birlikte salgında da çok ciddi bir yayılma olmaya başladığını söyleyen Azap, kuzey yarım kürenin tamamının bu durumdan etkileneceğini söyledi. Her gün yeni rekorların kırıldığını ve kırılmaya da devam edeceğini söyleyen profesör, Türkiye'de de benzer bir durumun oluşacağını ifade etti. Ancak Azap'a göre koronavirüs, her şeye rağmen kolay kolay bulaşan bir virüs değil.

"Kurallara dikkat edersek çok da kolay bulaşan bir virüs değil"

Alpay Azap, salgının ilk gününden beri COVID-19 hastalarına baktığını, onları muayene ettiğini ancak kendisinin hastalanmadığını söylüyor. Bunun nedenlerine de değinen Azap, sadece maske kullanıp, hastalara 1 metreden daha fazla yaklaştığında da gözlük kullandığı ifade ediyor.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla kapalı ortamların daha sık kullanılacağını söyleyen Alpay Azap'a göre kapalı ortamlar, 1 saat içerisinde 6 kez havalandırılmalı. Bunun en iyi yolunun pencereleri açmak olduğunu söyleyen Bilim Kurulu üyesi, 5'er dakikalık havalandırmanın yeterli olacağını ifade ediyor. Azap ayrıca, kapalı ortamlardaki sosyal mesafenin 1 yerine 2 metre olması gerektiğini sözlerine ekledi.

"İki maskenin bir faydası yok. Hatta zararı bile olabilir."

Vatandaşların son dönemlerde çift maske kullanmalarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Azap, çift maskenin koruduğuna dair bilimsel bir bilginin olmadığını açıkladı. Burada önemli olan şeyin çift maske kullanımı değil, kullanılan maskenin cinsinin olduğunu söyleyen Azap, kurallara uygun üretilmiş maskeler kullanılması gerektiğinin altını çiziyor.

Azap'a göre çift maske, vatandaşlar için ayrı bir risk de teşkil ediyor. Tek maskenin bile sürekli kaydığını ifade eden Bilim Kurulu üyesi, iki maskenin daha fazla kayacağını, bunun da yüze daha fazla temasa yol açacağını söylüyor. Salgının başından beri elin yüze götürülmemesi tavsiyesinde bulunduklarını söyleyen Alpay Azap, iki maske kullanılması durumunda el ile yüz arasındaki temasın daha da artacağını ifade ediyor.

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