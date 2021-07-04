Koronavirüse Yüzerken Yakalanabilir Misiniz?

Koronavirüs kontamine damlacıklar tarafından havaya yayılır. Su bir yayılma vektörü müdür havuzda veya denizde yüzerek enfekte olabilir misiniz?

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte birçok kişi yılın en sıcak aylarında serin kalmak için nehre, denize, plaja veya yüzme havuzuna yönelir ve yazın tadını çıkarır. Yazı kutlamak ve aileniz ve arkadaşlarınızla suyun tadını çıkarmak eğlenceli olsa da, COVID-19'un yayılmasını durdurmaya ve kendinizi ve ailenizi korumaya yardımcı olmaya devam etmek de önemlidir. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, COVID-19'un insanlara deniz veya havuz yoluyla bulaşıp bulaşmayacağına dair açıklamalar paylaştı.

Havuzda yüzerken koronavirüse yakalanabilir misiniz?

Yüzme havuzu suyu klor ve diğer dezenfektanlarla (brom, ozon, UV ...) dezenfekte edilir, virüsün orada çok uzun süre hayatta kalması olası değildir. Klor çoğu mikroorganizmayı 30 dakikadan daha kısa bir sürede öldürür. 24 Nisan'da, Halk Sağlığı Yüksek Konseyi (HCSP) "SARS-CoV-2'nin yüzme havuzu suyunda hayatta kalmasıyla ilgili hiçbir çalışmanın şu anda mevcut olmadığını, ancak aynı zamanda da 'yüzme havuzu suyunun virüslerin hayatta kalması ve gelişmesi için uygun bir yer gibi görünmediğini' belirtti.

Denizde yüzerken koronavirüse yakalanabilir misiniz?

Fransız Deniz Sömürüsü Araştırma Enstitüsü (Ifremer), Fransa anakarasının üç deniz cephesi üzerinde deniz suyu örneklerinin analizlerini yaptı ve koronavirüse dair herhangi bir iz tespit etmedi. Örnekleme sınırlı olsa bile veriler "güven verici" olarak kabul ediliyor. Ek olarak, virüs ışığa karşı çok hassas görünüyor.

ABD hükümetinin yaptığı bir araştırmaya göre, "güneş ışığının hem yüzeylerde hem de havada virüsü öldürmede güçlü bir etkisi var." Virüsün yarı ömrü (tehlikeliliğini yarıya indirmek için gereken süre), güneş ışığının olduğu, 21 ° C ile 28 ° C arasındaki belirli bir sıcaklıkta ve yüzde 20 nem seviyesi için 18 saate karşı iki dakikaya düşüyor. Buda bize özellikle yaz aylarında neden virüsün bulaş oranının düştüğünü bilimsel olarak kanıtlıyor.

İspanya Bilimsel Araştırma Konseyi (CSIC), virüsün küçük doğal su havzalarında, göllerde ve göletlerde hayatta kalma şansının arıtılmış veya tuzlu sudan daha fazla olduğu konusunda uyarıyor.

Peki yüzmenin gerçek tehlikesi nedir?

İster havuzda ister denizde olsun, risk arz eden kesinlikle su değildir, aşırı kalabalıktır. Zamanımızı su altında geçirmediğimiz için sorun yok, fakat kalabalık nedeni ile etrafımızdaki hasta bir kişi bize kontamine damlacıkları üfler veya atarsa enfekte olabiliriz. Özellikle yüzerken, ağzınızdan su atma ve sert nefes alma eğiliminde olduğunuzdan bu mümkün görünmemektedir. Bunun asıl nedeni bulunduğunuz kalabalık ortamdır. Soyunma odalarında metal bir merdiven, şezlong veya kapı kolu ile temas ederek virüsü vücudunuza almanız mümkündür. Bu nedenle banyodan sonra ellerinizi yıkamak önemlidir. İşte plajların girişlerini kısıtlamalarının ve yüzme havuzlarının neden girişi kısıtlamak için önlemler almalarının asıl sebebi budur.

İşte yapılması gerekenler:

Mümkün olduğunca, sudan çıktığınızda bir maske takın. Bu, fiziksel mesafenin korunmasının zor olduğu zamanlarda önemli bir uygulamadır. Nefes almayı zorlaştıracağından, suda yüz maskesi giymeyin. Her fırsatta ellerinizi yıkamaya devam edin. İster yüzmeye ister sudan uzak durmaya karar verin, dışarıdayken bile ellerinizi sık sık yıkamanız önemlidir. Ellerinizi su ve sabunla yıkayamayacaksanız alkol bazlı el dezenfektanını yanınızda bulundurun. Plaj oyuncakları, şezlonglar, havuz yardımcı malzemeleri, duş bölgesi ve malzemeleri, kickboardlar ve kaydıraklar da dahil olmak üzere başkalarının dokunduğu yüzeylere dokunduktan sonra ellerinizi tekrar yıkamanın önemli olduğunu unutmayın. Sosyal mesafenizi her daim muhafaza edin. Tatilinizin keyfini sürün.