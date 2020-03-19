“Koronavirüsle mücadele hekimlerdeki tükenmişlik sendromunu bitirdi”

Prof. Dr. Adem Akçakaya, koronavirüsün hekimlerdeki tükenmişlik sendromunu bitirdiğini, hepsinin salgını önlemeye çalıştığını belirterek, sağlık çalışanlarının yoğun günlere hazırlık için dönüşümlü çalıştırılarak dinlendirilmelerini önerdi.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede en büyük yük sağlık çalışanlarının üzerinde.

Birçok meslek grubu evden çalışmaya geçerken sağlık çalışanlarında izinler kaldırılmış durumda.

Hekim Hakları Derneği Başkanı Prof. Dr. Adem Akçakaya, sürecin uzun sürebileceğine dikkat çekerek, dönüşümlü çalışma sistemine geçilmesini önerdi.

Akçakaya, hastanelerde yoğunluk azalmasına karşın bütün çalışanların hazırda bekletilerek dönüşümlü çalışılmasının daha fazla katkı sağlayacağını söyledi.

"Riskin en büyük kısmını yaşayanlar sağlık çalışanları"

Akçakaya, doktorların koronavirüse yakalanma riskini en fazla yaşayan meslek grubunun doktorlar olduğunu belirterek, İtalya’da bu hastalığa yakalananların neredeyse yüzde 20’sine yakınının sağlık çalışanları ve aileleri olduğunu kaydetti.

Akçakaya sadece doktorların değil ailelerinin de risk altında olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Herkes evindeyken biz çalışıyoruz. Her türlü hastalık riskine karşın doktorların da bir aileleri var. Sen o riski alınca ailene de götürüyorsun. Yaşanan süreç insanların şiddet uyguladığı ve kıymetini bilmediği sağlık çalışanlarının ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bir hata olunca hekimi cezalandıran sistemin ödüllendirmesini de bilmesi gerekiyor.

Başta hekimler olmak üzere bütün sağlık çalışanlarının büyük bir fedakarlık içinde çalıştığını belirten Akçakaya, sözlerini şöyle tamamladı: