Koronavirüsle mücadele için hangi ülkeler aşı ve ilaç üzerinde çalışıyor? İşte açıklanan 10 çalışma

Yeni tip koronavirüs Covid-19 salgını hızla yayılırken ve yol açtığı ölüm sayısı artarken bilim insanları virüsün tedavisi için aşı ve ilaç geliştirmek için yoğun çaba harcıyor. Çalışmalardan bazıları virüsün tedavisi bazıları ise bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik. Peki, şimdiye kadar hangi ülke yaptığı aşı ve ilaç araştırmalarında gelişme sağladığını açıkladı? Bu çalışmalar ne aşamada? Aşı ve ilaçların ne zaman hazır olması bekleniyor? İşte o 10 çalışma:

1- Çin: Nisan sonunda klinik denemelere başlıyor

Çin, Covid-19’a için geliştirilen aşının klinik denemeleri için onay aldığını açıkladı. Denemeler nisan ayı sonunda başlayacak. Aşının acil durumlarda yakın zamanda kullanılması gündemde. Araştırmayı yürüten heyetin başında ise ebola salgınına karşı aşı geliştiren ekibe liderlik eden Çin Askeri Tıp Bilimleri Akademisi'nden Chen Wei bulunuyor.

2- Fransa: Koronavirüsü, sıtma ilacımızla ortadan kaldırabiliriz

Fransa’nın dünyaca ünlü ilaç laboratuvarı, sıtmayla mücadele için kullanılan Plaquenil ilacıyla koronavirüse yakalanan 300 bine yakın hastanın tedavi edilebileceğini ve bu konuda yapılan denemelerin oldukça “umut vaat edici” olduğunu bildirdi.

Marsilya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli Profesör Didier Raoult, son yıllarda bağışıklık sistemi dışında bacak, romatizma ve eklem ağrılarında da kullanılan Plaquenil ilacının, koronavirüsüne iyi gelebileceğini söyledi. Raoult, tedavi ettiği koronavirüsü taşıyan 24 hastanın Plaquenil ilacı almaya başladıktan 6 gün sonra dörtte üçünde virüsün kaybolduğunu söyledi.

3- Avustralya: Farklı hastalıklar için üretilmiş iki ilaç tamamen tedavi ediyor

Avustralyalı bilim insanları koronavirüs için tedaviyi buldukların iddia etti. İlaç testleri için başvuru yapıldı. Queensland'deki Klinik Araştırma Merkezi uzmanları bulunan ilacın hali hazırda bazı hastalarda denendiğini ve bu kişilerin durumunun düzeldiğini kaydetti.

Araştırma Merkezi Direktörü Profesör David Paterson yaptığı açıklamada sıtma ve HIV tedavisinde kullanılan iki ilaçtaki etken maddelerin kombinasyonunun koronavirüsü laboratuvar tüplerinde de etkisiz hale getirdiğini söyledi.

4- İsrail Biyolojik Araştırma Enstitüsü koronavirüs aşısı geliştirdiğini duyuracak

İsrail basını ülkedeki Biyolojik Araştırma Enstitüsü’nün yakın zamanda koronavirüs aşısı geliştirdiğini açıklayacağını bildirdi. Ancak aşının güvenli şekilde kullanılması için aylar sürecek test ve deneylerin yapılması gerekiyor.

Haaretz’in haberine göre İsrail’deki bilim insanları koronavirüsün biyolojik özelliklerini ve mekanizmasını anlamada önemli ilerlemeler kaydetti. Bu ilerlemeler arasında virüs bulaşan kişiler için antikorların üretimi ve aşının geliştirilmesi de var. Ancak İsrail Savunma Bakanlığı henüz test veya aşı konusunda sıra dışı bir buluş olmadığını açıkladı.

5- Belçika koronavirüsü laboratuvar ortamında etkisiz hale getirdi.

Belçika’daki Gent Üniversitesi Biyoteknoloji Merkezi (VIB) laboratuvar ortamında Covid-19 virüsünü etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Merkez, bunun koronavirüsün tedavisi için ileriye doğru atılmış önemli bir adım olduğunu ve ilaç geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

VIB’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre merkezin uzmanlarından Dr. Xavier Saelens ve Gent Üniversitesi Biyoteknoloji Merkezi araştırma ekibi tarafından Covid-19 virüsünün muhtemel tedavisi konusunda çığır açan olağanüstü bir bilimsel çalışma gerçekleştirdi.

6- Pentagon destekli firma: Covid-19 aşısı hazır

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından desteklenen Kanada merkezli şirket Medicago, Covid-19 aşısını geliştirdiklerini bildirdi. Firma, Amerikan İlaç ve Gıda İdaresi (FDA) onayını almaları halinde ayda 10 milyon aşıyı üretmeye başlayabileceklerini açıkladı.

Koronavirüsün genetik sekansını elde eder etmez 20 gün içinde aşıyı geliştirdiklerini söyleyen Medicago CEOsu Bruce Clark genetik kodun özel bir yöntem ile elde edildiğini ve bu yöntemin de FDA tarafından onaylanmasına ihtiyaç duyduklarını kaydetti. Clark bürokratik engeller ortadan kaldırılırsa aşının Kasım ayında hazır olacağını açıkladı.

7- Hindistan anti-viral kokteyl ile Covid-19'u yendi

Hindistan'ın Rajastan bölgesinde doktorlar turistik olarak ziyaret için gelmiş ancak testleri pozitif çıkan bir İtalyan çifte uyguladıkları 'anti-viral kokteylin' işe yaradığını açıkladı. Domuz gribi, sıtma ve HIV anti-viral ilaçlarla tedavinin başarıya ulaştığını anlatan Rajistan SMS Devlet Hastanesi Başkanı Dr. Sudhir Bhandari üstelik erkek vakanın kritik seviyede kronik akciğer hastası olduğunu ve buna rağmen kurtulduğunu aktardı.

8- Hollanda ilk antikorları üretmeyi başardı

Hollanda’nın Rotterdam kentindeki Erasmus Medikal Merkezi ve Utrecht'teki tıp üniversitesinde çalışan Hollandalı bilim insanları koronavirüse karşı özel antikor geliştirmeyi başaran ilk kişiler oldu. Buluş Covid-19'a özel anti-viral bir ilaç üretilmesini ve insanların kendi kendilerini test etmelerini sağlayabilir.

9- ABD-Singapur ortaklığı aşı geliştiriyor

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) San Diego şehrinde bulunan bir biyoteknoloji firması Ulusal Singapur Duke Üniversitesi uzmanları ile bir aşı geliştirmek için işbirliği yaptığını ve sonuçların umut verici olduğunu açıkladı. Buna göre virüsün daha az zararlı bir versiyona mutasyon geçirmesini sağlayan bir protein bulundu. Virüsün bu şekilde zayıflatılmış hali ile daha hızlı bir aşı geliştirilmesi söz konusu.

10- Trump'ın para teklif ettiği Alman laboratuvar sonbahara kadar aşı geliştirebilir

Alman biyoteknoloji şirketi CureVac da koronavirüsle ilgili çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, CureVac'a AB tarafından 80 milyon euro fon verildiğini ve sonbahara kadar koronavirüs için aşı geliştirebileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump’un Alman şirkete para teklif ettiği ileri sürülürken Reuters haber ajansına konuşan bir Alman sağlık bakanlığı yetkilisi haberi doğruladı. Trump'ın, CureVac'in geliştirmesi muhtemel aşının münhasır haklarının ABD'nin tekelinde kalmasını istediği ileri sürüldü.

Türkiye de ümitli

Öte yandan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan da bir açıklama geldi. Türkiye, bilim insanlarıyla birlikte hastalığın önlenmesi ve tedavisine dönük Ar-Ge çalışmalarına yoğunlaştığını belirten Varank “Spesifik olarak aşı konusunda mevcut çalışmalar ve ortaya çıkan yenilikçi fikirlerden netice alacağımız konusunda ümitliyiz.” Açıklamasında bulundu. Ancak çalışmalar konusunda ayrıntı vermedi.