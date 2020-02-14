Koronavirüsle mücadelede kullanılan ilaç Küba'dan

Kübalı doktorların geliştirdiği Interferon alpha 2B isimli ilacın, Çin’den dünyaya yayılan yeni tip korona virüsünün tedavisinde kullanıldığı belirtildi. Interferon alpha 2B’nin, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun solunum yollarını etkileyen virüse karşı seçtiği 30 ilaçtan biri olduğu açıklandı.

EN AĞIR AŞAMAYA GEÇİLMESİNİ ENGELLİYOR

Kübalı ilaç firması BioCubaFarma’nın bilim danışmanı olan doktor Luis Herrera Martinez, devlet televizyonuna açıklamasında, ilacın geçmişte bu korona virüsüne benzer virüslere karşı etkili olması nedeniyle seçildiğini söyledi. Martinez, “İlaç bu gibi durumlarda avantajlı; koruyucu bir mekanizma olarak çalışıyor, hastaların ölümle sonuçlanacak en ağır aşamaya geçmesini engelliyor” dedi.

Kübalı doktor, ülkesinin bu ilaçla ilgili teknolojiyi birkaç yıl önce Çin’le paylaştığını ekledi. Martinez, Çin’in Jilin vilayetinde açılan ortak bir tesiste bu ilacın bir süredir üretildiğini söyledi.

DIAZ-CANEL: ÇİN HÜKÜMETİNİ VE HALKINI DESTEKLİYORUZ

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Interferon alpha 2B: Çin’de korona virüsüne karşı Küba ilacı kullanılıyor. Çin hükümetinin ve halkının, korona virüsüyle savaşmak için gösterdikleri çabaları destekliyoruz” dedi.

Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan yeni korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı bugün itibarıyla 1113’e yükseldi. Enfekte olan kişilerin sayısı 44 bin 653 olarak verilirken, 1500 kişinin de tedavilerinin tamamlanması sonrası taburcu edildiği açıklandı.