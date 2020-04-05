Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde 1 milyon 200 binden fazla vaka; İtalya'da yavaşlama umudu

Çin'in Vuhan kentine ortaya çıkıp dünyanın dört bir yanına yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde koronavirüs görülen kişi sayısı 1 milyon 215 bin 940'a ulaşırken, 65 bin 663 kişi yaşamını yitirdi, 253 bin 689 kişi ise iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahretti Koca dün yaptığı açıklamasında, Türkiye'yi de etkisi altına alan salgında şimdiye kadar 3 bin 13 yeni tanı konduğunu, hayatını kaybedenlerin sayısının 501'e; toplam vaka sayısının ise 23 bin 934'e yükseldiğini duyurmuştu.

Salgının merkezi halina gelen ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1340 artarak 8 bin 503'e yükseldi.. Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 669 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı: Fransa (89 bin 953), İran (55 bin 743), İngiltere (41 bin 903), Türkiye (23 bin 934), İsviçre (20 bin 505), Belçika (18 bin 431), Hollanda (16 bin 627), Kanada (13 bin 912) Avusturya (11 bin 781) Brezilya (10 bin 360) ve Güney Kore (10 bin 237).

İNGİLTERE'DE YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 4 BİN 934'E ULAŞTI

İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden sayısı 621 oldu.

Toplam can kaybı sayısı 4 bin 934'e yükseldi.

İSPANYA'DA 24 SAATTE 674 ÖLÜ

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında bulunan İspanya’da son 24 saatte 674 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede ölü sayısı 12 bin 418’e yükselirken; 130 bin 759 kişide de virüs tespit edildi.

İspanya’da alınan karantina önlemleri kapsamında insanların yalnızca yiyecek veya ilaç almak, hastaneye gitmek ve işe gitmek için dışarı çıkmasına izin veriliyor.

AVUSTRALYA'DA İKİ HAVA YOLU ŞİRKETİNİN 50 ÇALIŞANINDA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Mart sonundan itibaren uluslararası uçuşlarını durduran Avustralya'nın ulusal havayolu şirketi Qantas ve iştiraki Jetstar'da çalışan 8 pilot ve 19 kabin görevlisi olmak üzere toplam 50 personelde Covid-19 tespit edildiği açıklandı.

Hastalanan personelin 14 günlük karantinaya alındığını açıklayan Qantas Sağlık Direktörü Ian Hosegood, havalimanlarının yanı sıra uçaklarda da personel ve yolcuların güvenliği için gerekli önlemleri artırdıklarını söyledi.

İRAN'DA ÖLENLERİN SAYISI 3 BİN 603 OLDU

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 151 artarak 3 bin 603'e yükseldi

MOSKOVA'DA 536 YENİ VAKA

Rusya’nın başkenti Moskova’da 536 kişiye daha Kovid-19 tanısı koyulduğu belirtildi. Böylelikle başkentte yeni tip koronavirüsün yol açtığı hastalıktan etkilenenlerin sayısı 3893 oldu.

YUNANİSTAN'DA İKİNCİ GÖÇMEN KAMPI KARANTİNAYA ALINDI

Yunanistan'ın Doğu Attika bölgesindeki Malakasa'da bulunan kampta kalan 53 yaşındaki bir Afgan erkek, koronavirüs pozitif çıkmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Temasta bulunduğu kişilere test yapılmaya başlandı. Sağlık yetkilileri, virüsü getiren kaynağı bulmaya çalışırken kamp karantinaya alındı.

Göç Bakanlığı, Atina'nın 40 km kuzeydoğusundaki Malakasa'nın iki hafta karantinada kalacağını, kısıtlamaların hayata geçmesinin polis tarafından sağlanacağını açıkladı.

AVUSTRALYA'DA CAN KAYBI ARTIYOR

Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 4 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle salgın yüzünden ülkedeki ölü sayısı 34’e yükseldi.

NSW Sağlık Bakanı Brad Hazzard, Kovid-19 nedeniyle Sydney’deki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören 61, 76, 80 ve 91 yaşlarındaki 4 erkek hastanın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Böylece NWS eyaletindeki Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükselirken, Avustralya genelindeki koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 34’a oldu.

Avustralya çapında yaklaşık 290 bin kişiye yapılan testler sonucunda Kovid-19’a yakalananların sayısı 5 bin 666’ya çıkarken, 701 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

NEW YORK'TA TIP ÖĞRENCİLERİ ERKEN MEZUN EDİLECEK

New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla daha etkin mücadele edebilmek için son sınıfta olan tıp öğrencilerinin erken mezun olmasına ve hemen göreve başlamasına imkan verecek kararnameyi imzalayacağını açıkladı.

Vali Cuomo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'de koronavirüs salgınının merkezi haline gelen New York eyaletindeki mücadeleye katkı sağlayacak bir adım atacaklarını belirtti.

Cuomo, "Bu bahar mezuniyet aşamasında olan tıp öğrencilerinin hemen (mezun sayılıp) göreve başlamasına olanak verecek bir kararnameyi imzalayacağım. Bugünler olağanüstü zamanlar ve New York'un yardıma ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

TEODORE ROOSEVELT UÇAK GEMİSİNDE VAKA SAYISI ARTIYOR

Kaptanı görevden alınan USS Theodore Roosevelt uçak gemisindeki yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) pozitif vaka sayısının 155'e çıktığı bildirildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan ABD Donanması, gemideki pozitif vaka sayısının son 24 saatte yüzde 13 artış gösterdiğini kaydetti.

Açıklamada gemideki 4 bin 800 personelin yüzde 44'üne Kovid-19 testi yapıldığı belirtilirken, şu ana kadar hastaneye yatan kimsenin olmadığı ve 1 bin 548 personelin karaya çıkarıldığı bildirildi.

BREZİLYA'DA VAKA SAYISI 10 BİNİ AŞTI

Latin Amerika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk görüldüğü ülke Brezilya'da, enfekte olan kişi sayısı 10 bini geçti.

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 72 kişi hayatını kaybetti ve 1222 kişide de virüs tespit edildi.

Buna göre, ülke çapında Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 432'ye, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 10 bin 278'e yükseldi.