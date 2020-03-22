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Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde vaka sayısı 300 bini aştı

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Pandeminin yeni merkez üssü Avrupa'da vaka sayıları artıyor
Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde vaka sayısı 300 bini aştı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı vaka sayısı dünya çapında 300 bini aştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 13 bin 48'e ulaştı. 

Koronavirüs kaynaklı ölümlerin en fazla ülke olduğu İtalya'da 24 saat içinde 793 kişi daha hayatını kaybetti. İtalya'da vaka sayısı 53 bin 578'e çıkarken hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 bin 825 oldu. 

Pandeminin yeni merkez üssü olan Avrupa ülkelerinde İspanya'da vaka sayısı 25 bini, Almanya'da 22 bini, Fransa'da ise 14 bini aştı.

Virüsün en çok etkili olduğu ülkelerden biri olan İran'da ise dün 24 saatte 123 kişi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İran'da enfekte olan kişi sayısı 20 bini aştı. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam yaptığı açıklamayla Türkiye'deki vaka sayısının 900'ü aştığını, 21 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı. 

Bugün (22 Mart 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili dünyada yaşanan gelişmeler şöyle:

Romanya'da ilk ölüm

Romanya’da Koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. Romanya medyası, SCBI Craiova Hastanesi’nde 18 Mart’ta tedavi altına alınan ve aynı zamanda kanser hastası olan 67 yaşındaki bir erkek kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Romanya’da Koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 367 olarak açıklandı.

İspanya Başbakanı Sanchez: En kötüsü henüz gelmedi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülke genelinde 25 binden fazla kişinin Koronavirüs'ten (Covid-19) etkilendiğini belirterek, "En kötüsü henüz gelmedi" ifadelerini kullandı. Sanchez düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Çok kritik bir dönemdeyiz ve çok zor günler geliyor. En kötüsü henüz gelmedi. II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en ciddi durum" diye konuştu. 

Gazze Şeridi'nde ilk iki vaka görüldü

Pakistan'dan Gazze Şeridi'ne gelen iki erkekte Koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.  Uzmanlar, 8 sığınmacı kampı ve 2 milyona yakın insanın bulunduğu bölgede salgının yayılmasının "korkunç" boyutları olabileceğini söyledi. 

New York'da 8 binden fazla vaka

ABD'nin New York kentinde Koronavirüs vakaları 8 bin 115'e, hayatını kaybedenlerin sayısı da 60'a ulaştı.

New York eyaleti ise ABD'de en çok enfekte olan kişinin olduğu eyalet olarak 12 bin 260 vaka kaydetti. 

ABD'de vaka sayısı 26.747'e hayatını kaybedenlerin sayısı 233'e ulaştı. 

Gürcistan'da OHAL

Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili, Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu. Ülkede Koronavirüs nedeniyle enfekte olan kişi sayısı 49 olarak kaydedildi. 

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