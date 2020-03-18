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Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya'da 200 bine yakın vaka; 8 bine yakın ölüm

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Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya'da 200 bine yakın vaka; 8 bine yakın ölüm
Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya'da 200 bine yakın vaka; 8 bine yakın ölüm

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını dünya çapında 200 bine yaklaşarak 198 bin kişide etkili oldu. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 7 bin 954 oldu. 

Çin'den sonra virüsün en çok görüldüğü ülke olan İtalya'da vaka sayısı 30 bini geçerken hayatını kaybedenlerin sayısı da 2.503 oldu. 

İspanya'da da vaka sayısı ani artış göstererek dün 10 bini aştı. Koronavirüs nedeniyle 491 kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü, dün kurumlarında çalışan 2 kişide vaka görüldüğünü açıkladı. 

ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 108'e ulaştı, ülkede 50 eyalette de vaka görüldü. Dün ABD'li bilim insanları, yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının ilk dozlarını testlere katılan gönüllülere verdi. Geliştirilen aşı, ilk aşamada Washington eyaletindeki Kaiser Permanente Araştırma Merkezi'nde dört sağlıklı birey üzerinde denendi.

Türkiye'de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Türkiye'nin ilk Koronavirüs kaynaklı ölümünün yaşandığını söyledi. Koca, vakaların 98'e yükseldiğini söyledi.

Bugün (18 Mart 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili dünyada yaşanan gelişmeler şöyle:

Avusturya ve İngiltere'de iki Türk hayatını kaybetti

İngiltere'de Koronavirüs nedeniyle astım ve şeker hastası 54 yaşındaki bir Türk hayatını kaybetti. Avusturya'da ise böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı bulunan 28 yaşında bir Türk kadın, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. 

Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 4 oldu

Lübnan'da yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e, tespit edilen vaka sayısı ise 133'e yükseldi. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 13 kişide daha koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

Bangladeş'te ilk ölüm

Bangladeş'te yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez 1 kişi hayatını kaybetti. Epidemiyoloji Hastalık Kontrol ve Araştırma Enstitüsü (IEDRC) Müdürü Dr. Meerjady Sabrina Flora, basına yaptığı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 70 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirdiğini söyledi.

İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 558 oldu

İspanya'da yeni tip Koronavirüs'e bağlı yeni rakamlar açıklandı. Ülkedeki can kaybı sayısı 558'e, enfekte vaka sayısı ise 13 bin 716'ya yükseldi

Burkina Faso'da ilk ölüm

Burkina Faso'da ilk Koronavirüs kaynaklı ölüm meydana geldi. Sahra Altı Afrika'da ilk ölüm yaşanmış oldu. 

İran'da ölü sayısı bin 135'e yükseldi

İran'da Koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 147 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam ölü sayısı bin 135'e ulaştı.

Cibuti ve Zanzibar'da ilk vakalar 

Afrika Boynuzu’nda çok sayıda yabancı askeri üsse ev sahipliği yapan Cibuti’de ve Afrika’nın turizm merkezlerinden Tanzanya’nın Zanzibar Adası'nda ilk yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) vakaları görüldü.

Afrika genelinde vaka sayıları 500’e yaklaştı. Sahra Altı Afrika’da en fazla hastalığın görüldüğü ülke Güney Afrika oldu ve hasta sayısı 85’e çıktı.

Kırgızistan'da ilk vaka

Kırgızistan'da ilk kez Koronavirüs vakası ortaya çıktı, Sağlık Bakanı umreden dönen 3 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu. Yeni tip koronavirüs tespiti yapılan hastaların yaşadığı Celalabad bölgesine bağlı Suzak ilçesine giriş çıkışlar yasaklandı. 

Kaynak:T24

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