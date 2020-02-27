Koronavirüs'te bugün ne oldu? | İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nda Koronavirüs görüldü

Dün altı ülkede ilk kez yeni tip Koronavirüs vakaları görülmüştü

Dünyada yeni tip Koronavirüs'ten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 2 bin 801'e yükseldi. Dünya genelinde 82 bin 164 vaka olduğu doğrulandı.

Dün Brezilya, Pakistan, Kuzey Makedonya, Yunanistan, Gürcistan ve Fas'ta ilk kez Koronoavirüs vakaları görüldüğü doğrulandı.

Ölümlerin büyük çoğunluğu Çin'in salgının başladığı bölgesi Hubey'de görülürken, virüsle bağlantılı en çok ölümlü vakanın yaşandığı ikinci ülke olan Türkiye'nin sınır komşusu İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Salgının başladığı Çin'de ölü sayısı yükselmeye devam ediyor. Ülkede dün Koronavirüs kaynaklı 29 yeni ölüm yaşanmasıyla Çin genelinde ölümlü vaka sayısı 2 bin 746'ya yükseldi. Ülkede 78 bin 497 doğrulanmış Kovid-19 vakası bulunuyor, ancak bazı uzmanlar sayının daha fazla olabileceğini savunuyor. Virüsün en yaygın olduğu ikinci ülke Güney Kore'de görülen vaka sayısı bin 146 oldu.

Avrupa'da şu ana kadar görülen en büyük yeni tip Koronavirüs salgını İtalya'da yaşanıyor. Ülkede şu ana kadar 453 Kovid-19 vakası olduğu doğrulandı ve 14 kişi hayatını kaybetti.

Bugün (27 Şubat 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle...

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nda da Koronavirüs tespit edildi

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikat'ta Koronavirüs tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya çıktığı İran'da bugün Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı'nda da Koronavirüs görülmüştü.

Sivil Güvenlik Ajansı:İtalya'da ölü sayısı 14'e çıktı

İtalya'da Sivil Koruma Departmanı (Dipartimento della Protezione Civile), ülkede iki kişinin daha Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu. İtalya'da virüsle bağlantılı can kaybı sayısı 14'e çıktı.

"Japonya'da okullar Mart sonuna kadar kapatılsın"

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, tüm seviyelerdeki okulların Koronavirüs tehditi nedeniyle Mart ayı sonuna kadar kapalı olmasını istedi.

Yunanistan'da Koronavirüs vakası 3'e çıktı

Yunanistan'ın Selanik kentinde bir anne ve çocuğunda da Koronavirüs görüldü. Ülkede Koronavirüs vaka sayısı 3'e çıktı.

İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya çıktı

İran'da 4 kişi daha Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İran genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya çıkarken virüsün görüldüğü kişi sayısı da 245'e yükseldi.

Britanya'da iki yeni vaka

Britanya Sağlık Bakanlığı ülkede iki yeni Koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu. Hastaların virüsü İtalya ve Tenerife'de kaptığı belirtildi.

Bu gelişmeyle Britanya'da görülen Kovid-19 vakası sayısı 15'e yükseldi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı'nda Koronavirüs

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur, yeni tip Koronavirüs'e yakalandığını açıkladı.

Danimarka'da ilk vaka

Danimarka Sağlık Bakanlığı, İtalya'nın kuzeyindeki Lombardy bölgesine kayak tatiline giden bir vatandaşında döndükten sonra Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu.

Test sonuçları pozitif gelen adam, eşi ve çocuğuyla evinde izole edildi. Hastanın eşinin ve çocuğunun test sonuçlarının negatif geldiği belirtildi.

Romanya’da ilk vaka

Koronavirüs Avrupa'ya İtalya üzerinden yayılırken, bugün Romanya’da da ilk Koronavirüs vakası tespit edildi.



Romanya’daki hastanın, ülkeyi ziyaret eden bir İtalyan'la temasta bulunduğu ve bu nedenle Koronavirüsün bulaşmış olabileceği ifade edildi.

İran'da ölü sayısı yükseliyor

İran'da Koronavirüs vaka sayısı 141'e yükselirken, hayatını kaybedenlerin 22 kişi olduğu açıklandı.

Estonya'da ilk vaka

Rus haber ajansı TASS, Estonya sağlık Bakanı'nın ülkesinde ilk kez bir Koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurduğunu aktardı.

Açıklamaya göre hastalanan kişi bir Estonya vatandaşı değil, ancak ülkede yaşıyor. Teşhis konan kişinin kısa süre önce İran'da bulunduğu belirtildi.

Irak'ta altıncı vaka doğrulandı; salgının büyümesini önlemek için kamu alanlarını kapatıyor

Irak Sağlık Bakanlığı, kısa süre önce İran'da bulunmuş bir vatandaşında Koronavirüs tespit edildiğini duyurdu. Bu, Irak'ta görülen altıncı Kovid-19 vakası oldu.

ülkede okulların, üniversitelerin, sinema salonlarının, kafelerin, kulüplerin ve diğer kamu toplanma alanlarının 7 Mart'a kadar kapalı olacağını duyurdu.

Irak, aynı zamanda İran, Japonya, Güney Kore, Tayland, Singapur, İtalya, Kuveyt ve Bahreyn'e seyahat yasağı uygulama kararı aldı.

Suudi Arabistan, umre ziyaretlerini durdurdu

Suudi Arabistan, yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerinin geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Riyad, salgının önünde geçilmesi için devletlere ve Dünya Sağlık örgütü gibi kurumlara destek vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Trump, Koronavirüs'le mücadele için Pence'i görevlendirdi

Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, yardımcısı Mike Pence'i 'global sağlık krizi'ne verilecek karşılığı hazırlamakla görevlendirdi.

Trump, Kovid-19'un ABD'de yayılmasının kaçınılmaz olmadığını dile getirdi. ABD lideri, "Büyük ihtimalle yayılacak, yani yayılabilir. Çok ufak da olabilir, çok büyük ölçekli de olabilir. Ne olursa olsun hazırız" ifadelerini kullandı.

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, ABD'lileri "Daha çok Koronavirüs vakası görmeye hazır olma" konusunda uyardı. ABD'de dün ilk kez defa "kökeni bilinmeyen bir vaka" tespit edildi. Calfornia'da karantinaya alınan kişinin daha önce ABD dışına çıkmadığı ve Koronavirüs taşıdığı tespit edilmiş biriyle temas kurmadığı öğrenildi.