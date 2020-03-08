Koronavirüs'te bugün ne oldu? | İtalya'nın kuzeyi karantina altında

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) dünya çapında 106 bin kişide görüldü. 3.592 ölüm vakasının görüldüğü salgında virüsün ortaya çıktığı Çin'den sonra en çok ölümün görüldüğü İtalya'da Milano'nun içinde olduğu Lombardiya Bölgesi ve Venedik dahil 14 kent karantina altına alındı.

Avrupa'da virüsün en çok görüldüğü ülke olan İtalya'da vaka sayısı 5 bin 883'ü bulurken ve 233 kişi hayatını kaybetti. Hükûmet, ülkenin kuzeyindeki Lombardiya bölgesi ve bazı kentler için olağanüstü önlemler alındı.

ABD'de ise Koronavirüs vakası 40 eyalete sıçradı. En az 400 tespit edilen vaka olduğu bilinirken New York'ta ölümlerin 19'a çıkmasıyla acil durum ilan edildi. New York Times'ın haberine göre, bir taksi şoföründe virüs testinin pozitif çıkması, 40'tan fazla insanın hastanede karantina altına alınmasıyla sonuçlandı.

California kıyılarında ise Koronavirüs nedeniyle bir ölüm gerçekleştiği için karantina altında tutulan 3 bin kişilik yolcu gemisinde bekleyiş sürüyor. Salgınla mücadele ekibinin başına getirilen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, gemide şu ana kadar 46 kişi test yapıldığını ve 21 kişide virüsün tespit edildiğini duyurdu

İtalya gibi virüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran'da Koronavirüs kaynaklı ölümler 145'e yükseldi. Bir milletvekilinde daha Koronavirüs görülürken virüs görülen kişi sayısı 5 bin 823 oldu.

Virüsün ortaya çıktığı Çin'de ise 80 binden fazla insan Koronavirüs'e yakalandı.

Bugün (8 Mart 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

Bulgaristan'da ilk Koronavirüs vakaları görüldü

Türkiye'nin sınır komşusu olan Bulgaristan'da ilk Koronavirüs vakaları görüldü. Bakanlar Kuruluna bağlı Ulusal Koronavirüs Kriz Masası Merkezi üyeleri, bugün sabah saatlerinde düzenlediği olağanüstü basın toplantısında, ülkede iki kişide Koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Tümgeneral Prof. Dr. Mutafçiyski, durumu iyileşen iki Koronavirüs hastasının yurtdışına gitmediklerini ve salgın bölgesinden gelen insanlarla temas etmediklerini ifade etti. Koronavirüs'ü bulaştıran ilk hastayı aradıklarını belirten Tümgeneral Mutafçiyski "Hasta sıfırı yani hastalığın ilk çıktığı kişiyi tespit edemiyoruz" dedi. Gabrovo´da hastanede yatan yaşlı kadının zatürre teşhisiyle tedavi gördüğü ve odada iki başka hastayla kaldığı açıklandı

Fransa'da bir milletvekilinde Koronavirüs görüldü

Avrupa'da İtalya'dan sonra en çok Koronavirüs'ten etkilenen ülke olan Fransa'da vaka sayısı 949'a çıktı. Koronavirüs'e yakalananlar arasında bir milletvekilinin de yer aldığı belirtildi.

İtalya'nın kuzey alarm veriyor

İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte, yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) yayılmasının önüne geçmek için virüsün yoğun olarak görüldüğü Lombardiya Bölgesi ve 14 kenti, giriş-çıkışlara kısıtlama getiren sıkı bir güvenlik rejimi uygulayarak karantinaya aldıklarını açıkladı.

Bu iki alana sadece acil durumlar için giriş-çıkışlara izin verileceğini, mutlak bir yasak olmadığını aktaran Conte, Lombardiya bölgesi haricindeki 14 kentin Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso ve Venedik olduğunu açıkladı.

Güney Amerika'da ilk ölüm

Arjantin'de Koronavirüs nedeniyle hastanede yatan 64 yaşında bir adam hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı, 25 Şubat'ta Avrupa seyahatinden dönen kişinin 4 Mart'tan beri tedavi gördüğünü belirtti. Arjantin'de 8 tespit edilmiş Koronavirüs vakası olduğu belirtildi.

Nil nehri tekne turunda Koronavirüs karantinası

Mısır'da Nil Nehri üzerinde düzenlenen tekne turunda en az 33 kişide Koronavirüs tespit edildi. Teknede bulunan herkes karantina altında tutuluyor.